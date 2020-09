Ngoài mối tình chú-cháu siêu cuốn, cặp đôi Yêu Em Từ Dạ Dày bất ngờ bị soi ngoại hình kém lung linh

Lên sóng từ giữa tháng 9, Anh Thích Em - Yêu Em Từ Dạ Dày của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân đã thu hút sự chú ý của khán giả. Ngay từ trailer, phim đã khiến nhiều người điêu đứng bởi mối tình chú cháu 'oan gia' nhưng cũng đầy ngọt ngào cùng nhiều phân cảnh tình cảm 'sâu răng'.



Vừa mới ghi điểm sau Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Triệu Lộ Tư khiến nhiều người mong chờ vào màn thể hiện lần này của cô nàng, đặc biệt khi đóng cặp là 'ông chú' Lâm Vũ Thân hơn 18 tuổi.

Màn tương tác ngọt ngào của cặp đôi

Ngoài nội dung vui tươi nhí nhảnh, diễn xuất tự nhiên và màn tương tác ngọt ngào giữa cặp đôi chính thì ngoại hình của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân cũng bị nhiều khán giả săm soi ngay từ những tập đầu tiên lên sóng. Tuy nhiên, điều đọng lại trong suy nghĩ của nhiều người đó chính là chiếc cằm ngấn mỡ của Triệu Lộ Tư và thân hình hốc hác của Lâm Vũ Thân.

So với Trần Thiên Thiên trong lời đồn, cân nặng của nữ diễn viên sinh năm 1998 có vẻ đã tăng lên khá nhiều. Từ trước đến nay, Triệu Lộ Tư vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu gương mặt bầu bĩnh nhưng cân nặng chỉ ở mức 41kg.

Triệu Lộ Tư lộ cằm ngấn mỡ

Đến Yêu Em Từ dạ dày , nhiều khoảnh khắc Triệu Lộ Tư lộ chiếc cằm ngấn mỡ cùng khuôn mặt trọn trịa hơn xưa rất nhiều. Trong khi đó, Lâm Vũ Thân thì hoàn toàn ngược lại. Trong những bức hình cận mặt, nam diễn viên 40 tuổi lộ rõ khuyết điểm với chiếc cằm nhô ra, gương mặt gầy đến mức hốc hác.

Trong những bức hình cận mặt, Lâm Vũ Thân lộ rõ khuyết điểm với chiếc cằm nhô ra, gương mặt gầy đến mức hốc hác

Bên cạnh đó, body của nam diễn viên U40 cũng bị chê vì thiếu sức sống. Có lẽ, khán giả đã quá quen với những nam chính sở hữu body cực phẩm với thân hình 6 múi cuồn cuộn.



Ngoài ra, nhiều khán giả còn so sánh Yêu Em Từ Dạ Dày của Triệu Lộ Tư với bản điện ảnh của Châu Đông Vũ từng lên sóng trước đó. Họ cho rằng, ngoại hình và diễn xuất của bản truyền hình có phần 'lép vế' so với bản điện ảnh.

B ody của nam diễn viên U40 cũng bị chê vì thiếu sức sống





Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố ngoại hình, Yêu Em Từ Dạ Dày do Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân đóng chính vẫn đang rất hút khách qua những màn tương tác ấn tượng. Hiện, phim đang phát sóng trên WeTV lúc 20 giờ các ngày thứ Ba, thứ Tư hàng tuần.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ