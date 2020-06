Soi kĩ teaser comeback của BlackPink, hóa ra Jennie cũng đu trend nhuộm tóc hot nhất nhì năm nay

Mới đây, sau một thời gian dài ngóng trông, người hâm mộ khôi khỏi vui mừng khi YG Entertainment chính thức thông báo BlackPink sẽ comeback với ca khúc mới. Sau đó, loạt ảnh teaser comeback của BlackPink với tạo hình chất phát ngất được tung ra khiến dân tình càng đứng ngồi không yên. Đáng chú ý, khi soi kĩ loạt ảnh teaser của cô nàng sành điệu Jennie, nhiều người tinh ý phát hiện ra cô nàng đã nhanh chóng đu trend nhuộm tóc hot nhất nhì năm nay.

Trong bức ảnh teaser đầu tiên, người hâm mộ không khỏi choáng váng với visual sang chảnh và phần tóc vàng bạch kim nổi bật của Jennie. Trước đó trong lần comeback với Kill This Love, Jennie từng gây choáng với tạo hình tóc bạc h kim, nhưng hóa ra đây chỉ là một màn "gây lú" đánh lừa các Blink (tên fandom của BlackPink). Bởi vậy trong bức ảnh teaser thứ nhất, nhiều người cho rằng đây lại là một "cú lừa" khác từ YG.

Tuy nhiên, sang đến loạt poster mới nhất vào sáng ngày 16/6, dân tình mới tá hỏa nhận ra Jennie thực sự đã nhuộm tóc bạch kim. Đáng chú ý, cô nàng sành điệu này lại không nhuộm cả tóc màu vàng, mà chỉ đặc biệt nhuộm phần mái, phần tóc phía sau vẫn có màu đen óng bí ẩn. Nhờ kiểu nhuộm tóc mái này, nhan sắc Jennie lại thêm phần kiêu kì, chưa kể còn vô cùng hợp mốt.

Nếu hồi đầu năm nay, các thần tượng Kpop đua nhau nhuộm tóc xanh cho đúng màu "Classic Blue" thì hiện tại tất cả đều lăng xê xu hướng nhuộm tóc mới: nhuộm phần tóc mái màu sáng. Thực chất trend này đã được một số idol sử dụng từ năm 2018, nhưng đến tận hè năm 2020 trend này mới thực sự bùng nổ.

Cách nhuộm phổ biến nhất của các idol Kpop là nhuộm mái màu vàng bạch kim, mix với tông nâu/ đen để tăng phần nổi bật. Một số thần tượng còn đu trend "mạnh" hơn nữa khi quyết địch nhuộm tóc mái màu xanh "Classic Blue" trên nền tóc tối.

Một số idol còn chơi trội hơn khi mix những tông màu sáng với nhau để thêm phần nổi bật. Chẳng hạn như Jaemin (NCT) đã mạnh tay mix xanh biển với vàng bạch kim, hay Park Ji-min với phần mái vàng sáng và đuôi tóc hồng ngọt ngào.

Kiểu nhuộm tóc hai màu này đang được các thần tượng xứ sở kim chi ưa thích với nó rất nổi bật, lại giúp mái tóc đỡ bị hư tổn hơn. Phần duy nhất cần tẩy màu, nâng tông chỉ là phần mái, giúp cho mái tóc của các thần tượng bớt hư tổn hơn nhiều.





Trên thực tế, kiểu nhuộm tóc mái này không phải do các thần tượng Hàn Quốc khởi xướng. Hóa ra, kiểu nhuộm trendy này bắt nguồn từ các nàng E-girl Âu Mỹ thời thượng. Đây là style nhuộm tóc đã được rất nhiều nàng hotgirl trời Tây lăng xê từ lâu rồi, và hiện tại vẫn đang là kiểu nhuộm được nhiều nàng ưa thích.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ