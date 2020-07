Somi lột xác với mái tóc ngắn cá tính trong poster comeback, nhưng tên bài hát lại có vẻ hơi quen

Ngày 15/7, Somi đã chính thức tung poster mới toanh, thông báo về tên sản phẩm cũng như màn comeback ngay trong tháng của mình. Dù bức ảnh giấu mặt, nhưng người hâm mộ đã tinh ý phát hiện nữ thần tượng đã lột xác với mái tóc ngắn đầy cá tính.



Bên cạnh đó, từ poster có thể thấy, cô nàng diện trang phục đầy tinh tế, khéo léo khoe trọn vòng eo con kiến mà nhiều người ao ước. Khác hẳn với hình ảnh dịu dàng trong poster đầu tiên, đây được coi là hình tượng mới của cựu center I.O.I, nhiều fan rất háo hức và bày tỏ mong muốn sớm được trông thấy tạo hình đầy đủ của nữ ca sĩ trong poster tiếp theo của MV mới

Trong ảnh poster mới, Somi lột xác vô cùng cá tính...



Trong hình ảnh teaser mới cũng hé lộ tên single là What You Waiting For, phát hành vào vào 6 giờ chiều Hàn Quốc (tức 4 giờ Việt Nam) ngày 22/7 sắp tới. Đây là màn comeback đầu tiên của Somi sau hơn 1 năm debut solo với single "Birthday" (6/2019).

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là tên MV mới của cô nàng. Nếu tinh ý, bạn sẽ phát hiện ra tên single này trùng tên bài hát What You Waiting For của nữ ca sĩ đến từ YGX Entertainment (công ty con của YG) tên Anda, phát hành tháng 3/2019.

R.Tee muốn bài hát được ra mắt dưới tên mình nên công ty đã giao bài hát này cho Anda. What You Waiting For vốn được viết cho BLACKPINK , nhưng Anda do producer R.Tee sản xuất và góp giọng. Ca khúc của

... khác hẳn với hình ảnh dịu dàng trước đó.

Đặc biệt, cả YGX và The Black Label đều là công ty con của YG nên việc trùng tên khiến nhiều người cảm thấy thích thú. Thế nhưng, chắc chắn ngoài tên gọi thì 2 ca khúc này sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhiều người cũng khẳng định rất có thể ca khúc của Somi sẽ do Teddy sáng tác.





Với lịch trình trở lại vào tháng 7, khả năng cao Somi sẽ đụng độ với nhóm ITZY. Điều này khiến nhiều người hưng phấn bởi Somi trước đây nhiều khả năng sẽ



Với lịch trình trở lại vào tháng 7 thì khả năng cao lại có màn đụng độ giữa nữ ca sĩ và nhóm nhạc ITZY. Điều này khiến nhiều người hưng phấn bởi debut cùng các thành viên của ITZY nhưng lại rời JYP vào thời điểm trước đó.



