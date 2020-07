18 trận động đất và rung chấn diễn ra trong vòng 2 ngày, người dân Sơn La cần hết sức cảnh giác

Tính từ trưa ngày 27/7/2020 đến nay, theo thông tin Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đã cho biết, hiện đã ghi nhận được 18 trận động đất và dư chấn diễn ra tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, tại huyện Mộc Châu, Sơn La vào 12 giờ 15 phút ngày 27/7 đã xảy ra động đất có độ lớn 5,3 tại tọa độ 22,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14,0 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng chấn tâm, gây thiệt hại về nhà ở và các cơ sở hạ tầng.



Trụ sở xã Lóng Sập (Mộc Châu) bị nứt trần do động đất Trụ sở xã Lóng Sập (Mộc Châu) bị nứt trần do động đất

Ngay sau đó tại Sơn La đã xảy ra thêm rất nhiều những vụ động đất và dư chấn nhỏ khác với độ lớn 3,0-4,0 độ richter ở khu vực, khiến cho người dân không khỏi hoang mang.

Trận động đất mới nhất được ghi nhận vào ngày 28/7 lúc 23h46p theo giờ Hà Nội, trận động đất này có độ lớn 2,8 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,927 độ vĩ Bắc, 104,713 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trong ngày hôm qua 28/7, tại huyện Mộc Châu đã phải hứng chịu 12 trận động đất liên tiếp. Còn trong ngày 27/7 tại đây đã có tới 7 trận động đất và dư chấn diễn ra.

Trận động đất tại Sơn La gây ra nhiều thiệt hại về tài sản

Trước tình hình phức tạp của các trận động đất diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La Thủ tướng Chính phủ đã hai lần gửi công điện yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả của các trận động đất tại khu vực này.

Theo Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, các đợt dư chấn nhỏ của động đất có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Vì vậy người dân cần phải hết sức bình tĩnh, có những phương án dự phòng để bảo vệ tài sản và tính mạng của gia đình mình.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi và sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của trận động đất này.

Động đất ở Sơn La khiến nhiều nhà cửa rung lắc

