7 trận động đất liên tiếp tại Sơn La trong vòng 20 giờ qua khiến người dân không khỏi hoang mang

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật Lý Địa Cầu cho biết, vào khoảng 8h26 phút sáng 28/7, tại khu vực huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La lại tiếp tục xảy ra một trận động đất với cường độ lên tới 4.0 độ richter, xảy ra ở vị trí có tọa độ 20.922 độ vĩ Bắc, 104.737 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây được xem là trận động đất thứ 7 xảy ra tại huyện Mộc Châu kể từ trưa 27-7 đến nay. (Theo số liệu báo PLO)

Theo ghi nhận trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 12h14 phút trưa ngày hôm qua 27/7 và được đánh giá là tương đối mạnh với độ lớn là 5,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 14 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm. Nhiều tỉnh thành lân cận trong đó có Hà Nội cũng bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc này.

Thống kê ban đầu có 127 nhà dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói, sập trần nhựa và một chiếc ôtô đậu ven đường bị đá rơi bẹp cabin

Trao đổi với Phóng viên báo PLO, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết việc xảy ra các trận động đất liên tiếp như vậy là điều hết sức bình thường. Bởi sau những trận động đất lớn thường có những trận động đất nhỏ hơn đi kèm.

Trong khi đó khu vực Mộc Châu Sơn La lại nằm trong đới đứt gãy sông Đà nên thi thoảng vẫn xảy ra các trận động đất. Viện Vật lý địa cầu cũng khuyến cáo người dân không nên đến những vùng có nguy cơ bị động đất cao như Mộc Châu Sơn La, Mường Tè Lai Châu, Hòa Bình,… trong thời gian này để đề phòng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay trong chiều ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu kiểm tra và khắc phục hậu quả do động đất gây ra tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và chính chỉ đạo kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn cho các công trình.

Nhiều nhà cửa bị ảnh hưởng sau trận động đất

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập lớn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi về các trận động đất này và sẽ có thông báo mới nhất gửi đến người dân.

Trận động đất ở Sơn La mạnh nhất trong 10 năm qua

Theo Phương Hoa/SKCĐ