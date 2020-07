Sở Y tế Đà Nẵng: Quận Sơn Trà vừa phát hiện thêm một ca nghi ngờ dương tính với COVID-19

Sáng nay 28/7, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và chỉ đạo một buổi họp chẩn đoán về các ca nhiễm COVID-19 ở mứ độ nặng. Hiện Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận và điều trị cho 11 trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó có 3 ca bệnh nặng do đều có các bệnh lý nền trước đó.

Trong số các bệnh nhân có ca bệnh số 416 đã được cho chạy ECMO được 5 ngày, các chỉ số đã bắt đầu ổn định và dự tính sẽ cho dừng chạy ECMO trong thời gian tới.

Ca bệnh số 418 hiện đang được thở bằng máy và tiến hành lọc máu. Đến nay các thông số cũng đã được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Đối với những ca bệnh mới nếu có những dấu hiệu bệnh lý nền cũng đang được cảnh báo về tình trạng Sức Khỏe . Trong đó những ca bệnh mắc COVID-19 ở mức nhẹ có thể đưa sang Bệnh Viện Phổi Đà Nẵng để được sử dụng các máy ECMO.

Tuy nhiên điều khiến các chuyên gia lo ngại nhất đó là tại Bệnh viện Đà Nẵng hiện này có 4/5 khoa đã phát hiện có bệnh nhân bị dương tính với COVID-19. Trong số đó có những hiện tượng lây lan đối với các trường hợp chạy thận nhân tạo.





Hiện 3 Bệnh viện lớn tại Đà Nẵng bị nghi là ổ dịch đã được phong tỏa, trong khi đó số ca mắc bệnh tại đây vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trước tình trạng trên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Đà Nẵng lên phương án để đảm bảo cho công tác điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm đến những trường hợp bệnh nhân bị bệnh nặng, nếu cần thiết có thể chuyển đên Bệnh viện Trung ương Huế để tiện theo dõi.

Trước đó, Bộ Y Tế đã cử Bệnh viện Bạch Mai vào hỗ trợ chuyên môn tại Đà Nẵng cùng với 2 tổ đặc biệt khác. Cũng trong buổi họp ngày hôm nay, Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết vừa phát hiện một ca nghi ngờ dương tính với COVID-19 tại Sơn Trà.

Theo Phương Hoa/SKCĐ