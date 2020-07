Sơn Tùng M-TP tự hào chia sẻ loạt thành tích đáng nể MV mới "Có Chắc Yêu Là Đây"

Vào 20h ngày 5/7, MV mới của Sơn Tùng mang tên "Có Chắc Yêu Là Đây chính thức được công chiếu trên kênh Youtube. Đây là sản phẩm mà nam ca sĩ đã dành tặng cho những fan hâm mộ nhiệt thành ngay đúng vào dịp sinh nhật đặc biệt của mình, cũng như đánh dấu sự trở lại sau 1 năm vắng bóng. Ngay lập tức, MV mới của Sơn Tùng M-TP đã ghi được hàng loạt kỉ lục đáng nể.





Vào thời điểm phát hành, qua hình thức công chiếu Youtube Premire, "Có Chắc Yêu Là Đây đã ghi nhận con số 899.693 nghìn người xem cùng lúc. Con số đáng nể này đã giúp Sơn Tùng M-TP cùng MV mới lọt top những MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất thế giới. Những MV này bao gồm:

#1: How you like that - BLACKPINK (1,64 triệu)

#2: On - BTS (1,5 triệu)

#3: Kill This Love - BLACKPINK (979.000)

#4. Có chắc yêu là đây - Sơn Tùng M-TP (899.693)

#5. thank u, next - Ariana Grande (829,000)

Không chỉ vậy, MV "Có Chắc Yêu Là Đây' còn liên tục đạt được những con số đáng nể khác như: 901.000 lượt xem công chiếu trực tiếp, hơn 2 triệu views trong 10 phút, hơn 3 triệu views trong 13 phút,... Ngay cả "chính chủ" Sơn Tùng cũng vô cùng bất ngờ trước loạt thành tích này, bởi anh chàng đã lập tức đăng tải trạng thái mới trên trang cá nhân như sau:

"Với những con số này

Thì chả còn gì tuyệt vời hơn vào ngày hôm nay

Hãy đọc và ghi nhớ nó ...

Cuối cùng thì CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY lại vượt qua những con số của một người anh em là HÃY TRAO CHO ANH đã tạo ra vào năm ngoái!

Bây giờ sao nhỉ ...

901.000 lượt xem công chiếu trực tiếp.

1.000.000 lượt xem sau 2 phút.

Hạnh phúc quá làng nước ơi,

Đêm nay định chơi ra làm sao

Tiếp tục ủng hộ tiếp cho CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY nhé".

Hiện "Có Chắc Yêu Là Đây" đã được phát hành trên kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP và vẫn đang thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận của người hâm mộ cũng như khán giả.

