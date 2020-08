`Chị đẹp` Son YeJin sắp hợp tác cùng `Bát hoàng tử` Kang Ha Neul trong dự án phim cổ trang mới

Vào ngày 25/8, đại diện của dramaland đã thông báo rằng hai diễn viên Son Ye Jin và Kang Ha Neul đã được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình mới mang tên "Pyeonggang, Cut by the Heart" (hiện tựa đề vẫn có thể thay đổi). Bộ phim được đạo diễn bởi Yoon Sang Ho, người đứng sau bộ phim truyền hình 'Kingmaker: The Change of Destiny'.

Bộ phim dựa trên câu chuyện của Công chúa Pyeonggang và Pabo Ondal, một câu chuyện dân gian được lưu truyền ở Hàn Quốc, dựa trên những sự kiện có thật về Công chúa Pyeonggang, người đã kết hôn với một người dân thường bị gù lưng, Ondal. Ondal được công chúng gọi là Pabo Ondal, hay gã ngốc Ondal. Bộ phim kể về câu chuyện tình buồn và bi kịch giữa hai người.

Bản hoạt hình của câu chuyện dân gian công chúa Pyeonggang và gã ngôc làng Ondal.

Son Ye Jin sẽ vào vai Công chúa Pyeonggang (tên theo nghi lễ) tên Go Ji Oh, con gái lớn của Vua Pyeongwon của Vương quốc Goguryeo. Cô được biết đến là một công chúa hay khóc, khiến cha cô liên tục đe dọa sẽ gả cô cho gã ngốc làng Ondal. Mẹ cô qua đời khi cô 10 tuổi đã để lại cho cô lời khuyên làm sao để trở thành công chúa tuyệt vời nhất được cả vương quốc yêu quý. Cô từ chối kết hôn với nhà quý tộc Go In Sang và cuối cùng kết hôn với Ondal.

Nữ diễn viên Son Ye Jin.

Kang Ha Neul sẽ vào vai gã khờ Ondal, sống trong một túp lều trên núi với người mẹ già của mình. Anh gặp công chúa Ji Oh và sau đó họ sống cùng nhau trong túp lều sau khi kết hôn. Cô đã giúp anh tìm thấy tham vọng và con người thật của mình, giúp anh ta trở thành vị tướng thành công nhất của vương quốc và giành được sự chấp thuận của nhà vua.

Nam diễn viên Kang Ha Neul.

Có thông tin cập nhật rằng công ty đại diện của cả hai diễn viên đã phản hồi rằng họ đã nhận được lời đề nghị nhưng vẫn chưa xác nhận việc sẽ chính thức tham gia bộ phim.

Cho đến nay bộ phim vẫn chưa công bố nhiều thông tin về dàn diễn viên còn lại hoặc ngày phát hành. Son Ye Jin đã thành công với bộ phim gần đây, "Hạ cánh nơi anh", trong khi diễn xuất của Kang Ha Neul nhận được đánh giá cao với "Khi hoa trà nở" và "Người tình ánh trăng".

Theo Thanh Thùy/SKCĐ