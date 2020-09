Fan ship cặp Son Ye Jin - Kang Ha Neul hụt hẫng khi "bát hoàng tử" thông báo tin sốc về bộ phim mới

Vào ngày 25/8, đại diện của dramaland đã thông báo rằng hai diễn viên Son Ye Jin và Kang Ha Neul đã được chọn mời vào vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Hàn Quốc mới mang tên "Pyeonggang, Cut by the Heart". Và 22/9 mới đây, nam diễn viên Kang Ha Neul đã chính thức xác nhận nhận vai diễn của trong bộ phim truyền hình này. Nữ diễn viên Son Ye Jin đã được mời đóng vai nữ chính và cô ấy cũng đang cân nhắc tích cực.

Đại diện của nam diễn viên đã xác nhận với các phương tiện truyền thông rằng anh ấy đã được xác nhận cho vai diễn này. Bộ phim kể về Công chúa Pyeonggang, sử dụng tình yêu của Ondal dành cho cô để đạt được mong muốn của riêng mình và Ondal đã yêu cô một cách ngu ngốc.

Tuy nhiên, có vẻ như có một chút rắc rối trong quá trình casting. Trước đó, có thông tin cho rằng Kang Ha Neul và Son Ye Jin đều đang xem xét vai chính. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 9, đại diện của anh ấy nói rằng lịch trình của bộ phim sẽ xung đột với một bộ phim mà anh ấy đang chuẩn bị. Mặc dù có vẻ như cuối cùng họ đã giải quyết được mọi việc, nhưng điều này vẫn phải trả giá.

Kang Ha Neul do lịch trình dày đặc không thể đảm nhậ vai chính trong bộ phim với Son Ye Jin

Kang Ha Neul ban đầu được mời đóng vai chính Ondal cho bộ phim, tuy nhiên do lịch trình bận rộn nên anh đã chỉ nhận lời đóng vai phụ. Công ty đại diện của anh ấy là TH Company đã chia sẻ với các phương tiện truyền thông rằng anh ấy muốn tham gia bộ phim bất chấp lịch trình của mình, và do đó, thay vào đó anh ấy đã đảm nhận vai cha của Ondal, Onhyup.

Điều này khiến mọt phim Hàn đang hí hửng "đẩy thuyền" chị đẹp Son Ye Jin và bát hoàng tử Kang Ha Neul vỡ mộng toàn tập. Bộ phim đang đàm phán để phát sóng vào đầu năm sau. Nó sẽ được chỉ đạo bởi Yoon Sang Ho PD, người đã chỉ đạo cho bộ phim "Saimdang: The Diary of Light". Với việc Kang Ha Neul không thể đóng vai nam chính, bộ phim sẽ phải tìm một diễn viên cho vai Ondal của họ càng sớm càng tốt.

Hình ảnh mới đây của Kang Ha Neul khiến khán giả vỡ mộng

Mới đây Kang Ha Neul đã vinh dự nhận được giải thưởng Nam diễn viên triển vọng trong The Seoul Drama Awards 2020 nhờ vai diễn nam chính trong bộ phim "Khi hoa trà nở". Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất trong buổi lễ trao giải chính là vẻ ngoài xuống sắc của Kang Ha Neul. Vì mái tóc dài bù xù, râu ria xồm xoàm nên Kang Ha Neul già thêm chục tuổi, nhìn như 1 ông chú trung niên luộm thuộm. Mong rằng chàng diễn viên sẽ sớm tút tát lại ngoại hình và chuẩn bị quay trở lại hình ảnh mỹ nam trong bộ phim mới.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ