Sống ảo hết mình tại những quán cà phê đẹp nhất Buôn Ma Thuột

Du lịch Buôn Ma Thuột, người ta thường check in quên lối về tại Bảo tàng thế giới cà phê , khám phá các ngọn thác hùng vĩ ngút ngàn... nhưng người ta cũng quên rằng, những quán cà phê tại thủ phủ cà phê bậc nhất nước ta cũng cho ta những trải nghiệm vô cùng lý thú.

Tom & Cafe Studio - quán cà phê đẹp nhất Buôn Ma Thuột

Địa chỉ: 389 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Giá: 30k – 45k

Giờ mở cửa: 7:30 – 21:30

Một trong các quán cà phê đẹp ở Buôn Ma Thuột mà team sống ảo không thể bỏ qua chính là Tom & Cafe Studio. Quán có tông màu chủ đạo là trắng điểm thêm một vài họa tiết và bộ bàn ghế màu xanh tươi mới, được làm bằng đệm êm như cung điện, tạo cho không gian một vẻ đẹp trang nhã lịch sự mà không kém phần sang trọng.

@meo07.tlc

@withthao_

House of Lens Coffee - quán cà phê đẹp nhất Buôn Ma Thuột

Địa chỉ: Hẻm 14/19 Cù Chính Lan, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Giá: 15k – 65k

Giờ mở cửa: 7:15 – 22:00

Nép mình trong một con hẻm nhỏ dưới rừng thông xanh ngát, House Of Lens Coffee là địa điểm lý tưởng để bạn thư giãn và tận hưởng cảm giác bình yên sau những ngày dài làm việc mệt mỏi.

@tranglaoc

@hajun.84

Không gian tại House of Lens là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hoài cổ xen lẫn với hiện đại, là những chiếc bàn đã cũ được đặt trên những tấm gạch hoa có họa tiết lạ mắt, là sắc xanh ngập tràn, tươi mới của cỏ cây, hoa lá hòa quyện với ánh vàng dịu nhẹ của những chùm đèn lung linh đậm chất cổ xưa, khiến ai đến đây cũng mê mẩn không thôi.

Đặc biệt, trên tầng 2 của quán còn được thiết kế mái hình chóp tam giác khiến ta có cảm giác như đang đứng trong một homestay xinh xắn. Đây cũng là góc view được rất nhiều bạn trẻ yêu thích đấy nhé!

The Asss Teahouse - quán cà phê đẹp nhất Buôn Ma Thuột

Địa chỉ: 95 Y Bib leo, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Giá: 25k – 75k

Giờ mở cửa: 7:00 – 22:00

Nếu bạn thích phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng với tông trắng, xanh dịu nhẹ thì The Asss Teahouse chính là một quán cà phê lý tưởng dành cho bạn.

Không gian trong quán được tô điểm bởi những chiếc bàn gỗ trắng tinh khiết và những chậu cây xanh xinh xinh, trong góc là những chiếc ghế sofa và vài chiếc gối ôm ấm áp, trên trần nhà là những chiếc đèn đủ màu sắc sặc sỡ được sắp xếp tinh tế khiến ai cũng nỡ rời mắt.

Ở đây, thay vì tường gạch kín mít thì quán thiết kế bằng những ô cửa sổ bằng kính khiến cho không gian không chỉ trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn mà còn có thể đón ánh sáng tự nhiên của mặt trời. The Asss Teahouse không chỉ đẹp ở cách trang trí không gian quán mà ngay cả đồ ăn hay đồ uống cũng được chú trọng về hình thức. Mỗi khẩu phần bánh nhỏ xinh đều được bài trí đẹp mắt trong chiếc đĩa có hoa văn tinh tế, tạo cảm giác thèm ăn cho cho khách.

@emhupnhung

Shinin’s coffee - quán cà phê đẹp nhất Buôn Ma Thuột

Địa chỉ: 146 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Giá: 25k – 75k

Giờ mở cửa: 6:30 – 22:00

Với tông màu trắng Nhật Bản hiện đại và trẻ trung, không gian rộng lớn thoáng đãng cùng nhiều góc chụp ảnh, Shinin’s coffee chính là quán cà phê đẹp ở Buôn Ma Thuột đang được giới trẻ “săn lùng”. Chỉ cần một chiếc điện thoại còn pin là bất kỳ góc nào ở Shinin's như: ô cửa sổ bằng gỗ nâu trầm ấm, bức tường được trang trí họa tiết tinh xảo hay những chậu cây xanh nhỏ xinh… cũng sẽ cho bạn một bức ảnh sống ảo cực “nghệ”.

Không chỉ vậy, một điểm cộng của quán là đồ uống khá ngon cùng không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho những cuộc “tám chuyện” cùng đám bạn thân vào cuối tuần.

@oanhngu_

@im.mankt

Theo Minh Phương/SKCĐ