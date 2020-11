Sóng gió bủa vây, Hương Giang âm thầm xóa clip đến nhà antifan sau khi bị nghi dàn dựng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cố vấn tâm linh của tổng thống Mỹ Donald Trump livestream cầu thần linh phù hộ cho ông đắc cử

Bà Paula White, cố vấn tâm linh của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã trực tiếp livestream trên kênh YouTube của mình để cầu nguyện như đọc rap hòng giúp ông Trump đánh bại liên minh Dân Chủ.