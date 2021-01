Song Hye Kyo tái hợp biên kịch `Hậu duệ mặt trời` trong phim truyền hình mới

Ngày 5/1, nhiều trang thông tin Hàn Quốc đưa tin, biên kịch Kim Eun Sook, người từng "làm mưa làm gió" cả châu Á với bộ phim “Hậu duệ mặt trời”, “Golbin” sẽ bắt đầu quay một bộ phim truyền hình mới vào nửa cuối năm nay. Phim sẽ được chiếu vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là nửa đầu năm sau. Song Hye Kyo được “chọn mặt gửi vàng” vào vai nữ chính.

Thông tin về tên, nội dung bộ phim vẫn đang được giữ kín. Được biết, phim sẽ do Ahn Gil Ho làm đạo diễn. Các tác phẩm đáng chú ý của Ahn Gil Ho có thể kể đến như: “Memories of the Alhambra”, “Watcher” và “Record of Youth”.

Liệu sự kết hợp giữa Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook có tạo nên "cơn địa chấn" châu Á như 5 năm trước (Ảnh: Internet)

Người hâm mộ đang vô cùng háo hức mong chờ, bởi Kim Eun Sook và Song Hye Kyo từng hợp tác rất thành công với nhau trong bom tấn “Hậu duệ mặt trời” lên sóng năm 2016. Vai diễn bác sĩ Kang Mo Yeon đã giúp Song Hye Kyo giữ vững được vị trí nghệ sĩ được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc.





Hồi tháng 11/2020, có tin đồn Song Hye Kyo chuẩn bị đóng phim truyền hình "Now, We Are Breaking Up". Phía công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết đây chỉ là một trong số những dự án mà cô đang xem xét, chưa có gì là chắc chắn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki vào năm 2019, nữ mình tinh cũng im hơi lặng tiếng trong thời gian dài, chỉ xuất hiện trên một vài tờ tạp chí thời trang và đại diện một số nhãn hàng.

Hiện khán giả đang vô cùng đón chờ hình ảnh Song Hye Kyo trên màn ảnh nhỏ thời gian tới!