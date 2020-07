"Sốt xình xịch" cơm hộp tự sôi, dân văn phòng lo dịch ráo riết săn tìm

Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 bất ngờ tăng mạnh sau một thời gian dài yên ắng. Lo ngại dịch lây lan, nhiều hàng quán có dấu hiệu đóng cửa, hoặc chuyển sang hình thức mua mang về/ bán hàng online. Trước tình hình này, không ít dân văn phòng cảm thấy "đau đầu" bởi không phải ai cũng đủ thời gian để nấu nướng mang đồ ăn trưa, hoặc thuộc team "ghét bếp, không nghiện nhà".

Do đó, loại cơm hộp tự sôi hàng nội địa Trung Quốc đang là một lựa chọn được nhiều dân văn phòng chú ý. Sản phẩm này tự chín nhanh mà không cần đổ nước nóng, bật ga hay cắm điện, chỉ cần đợi vài phút là có ngay bữa ăn nóng hổi, ngon lành. Bất chấp giá bán có phần đắt đỏ, không ít chị em công sở đang ráo riết săn tìm loại hộp cơm tự sôi này.

Bề ngoài, hộp cơm tự sôi này được thiết kế khá đơn giản, bên ngoài bọc giấy bìa minh họa món ăn, thức ăn được đựng trong hộp nhựa đen. Hướng dẫn "nấu nướng" tuy toàn tiếng Trung nhưng được in hình dễ hiểu, ngay cả không biết một chữ nào chị em cũng có thể bắt chước theo được.

Bên trong hộp cơm có 1 chiếc khay, 1 túi gạo, 2 túi rau củ, 1 túi thức ăn cùng thìa, đi kèm là túi tạo nhiệt có tác dụng hâm nóng đồ ăn. Để hâm nóng đồ ăn, đầu tiên cần cho gạo và rau củ vòa khay lớn màu trắng, sau đó cho thức ăn vào phần khay còn lại, đừng quên đổ đầy nước vào ngăn đựng gạo.

Sau đó, chị em cần đặt túi tạo nhiệt vào hộp đen, đổ ngập nước rồi đặt khay trắng đựng thức ăn bên trên. Chỉ cần đậy kín nắp và chờ khoảng 15-20 phút là có ngay một hộp cơm tự sôi nóng hổi rồi.

Dù chỉ mất 15 phút nấu nhưng hộp cơm tự sôi này có kết quả cực bất ngờ. Cơm không hề sống sượng mà lại thơm mềm, thịt bò dai dai, đậm vị, ngay cả khoai tây và củ cải cũng mềm nhừ. Ngoài vị cơm thịt bò, loại cơm hộp tự sôi cũng có nhiều vị khác nhau như cơm cà ri gà, cơm sa tế bò, cơm bò nấm cay, cơm vịt xào cay,... Có lẽ điểm trừ lớn nhất của hộp cơm này là hương vị đậm nét ẩm thực Trung Hoa nên khá nhiều dầu và cay nồng. Chưa kể mức giá bán cũng khá chát, tận khoảng 130-150k, khá đắt cho một bữa cơm văn phòng bình dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ