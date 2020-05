`Sour Candy` của Lady Gaga và Blackpink vừa `ra lò` đã càn quét các BXH

Trước đó, theo dự kiến single Sour Candy được kết hợp giữa Lady Gaga và Blackpink sẽ được "ra lò" vào đúng 0 giờ ngày 29/5 (theo giờ Việt Nam). Đây là sản phẩm âm nhạc không chỉ được fan của Lady Gaga lẫn nhóm nhạc Hàn Blackpink mà còn cả cộng đồng mạng thế giới trông đợi suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, trước thời điểm phát hành, ca khúc Sour Candy bản audio đã bị rò rỉ trên khắp các trang mạng xã hội từ chiều 28/5. Trước tình hình này, Universal Music Group - đơn vị phát hành - tuyên bố sẽ khởi kiện những tài khoản đã lan truyền bản audio trên mạng.

Bất ngờ thay, như một hành động "dằn mặt" hacker, Lady Gaga và BLACKPINK đã tung ra luôn bản audio ca khúc Sour Candy vào tối 28/5, tức là sớm hơn dự kiến ban đầu.

Động thái này đã khiến fan hâm mộ bùng nổ bởi đây là "bom tấn" âm nhạc được họ mong chờ đã lâu. Dù chỉ có thời lượng khá ngắn so với một ca khúc Pop điện tử thông thường (2 phút 37 giây) nhưng ca khúc này lại có giai điệu khá bắt tai và cuốn hút.

Từ cấu trúc bài hát có thể thấy, Lady Gaga và 4 cô gái nhóm Blackpink chia nhau phần lời hát khá đều đặn, giọng hát đôi bên cũng vô cùng ăn ý, hòa hợp.

Sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Sour Candy đã thu về hơn 1 triệu lượt thích trên Youtube, giữ vị trí Top 1 BXH iTunes Việt Nam cùng 37 quốc gia khác; nằm trong top 5 ở các thị trường âm nhạc lớn như Mỹ (#3), Anh (#2), Pháp (#2)...





Đến sáng 29/5, Sour Candy của Lady Gaga và Blackpink đã leo thang ngoạn mục khi đạt #1 tại iTunes UK và 56 quốc gia khác.



Được biết, trước đó chia sẻ trên kênh Tvgroove, Lady Gaga hào hứng cho biết, việc mời nhóm nữ trẻ từ xứ kim chi kết hợp trong một ca khúc cho album Chromatica bởi cô từng nếm trải cảm giác cay đắng khi không được các nghệ sĩ đi trước dìu dắt, hỗ trợ thuở mới vào nghề.

