Siêu lầy: Hết Cardi B, giờ đến Rihanna cũng réo tên Soytiet để nhờ kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ

Mới hôm qua, Cardi B còn đăng tải hình ảnh hot Tiktoker của Việt Nam với dòng caption: "Người duy nhất tôi tin tưởng trong việc kiểm phiếu" thì đến hôm nay, Soytiet lại tiếp tục bị Rihanna réo tên khi việc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày càng căng thẳng. Được nhắc tên liên tục thế này, Soytiet đúng kiểu: Thời tới cản không kịp!

Cụ thể, cách đây không lâu Rihanna đã đăng tải trên Instagram hình ảnh Soytiet được cap lại từ một video trên TikTok và viết: "Where's bro at when ya need him?" (Tạm dịch: Anh trai này đang ở đâu khi chúng ta cần anh ấy?).

Nước Mỹ thời điểm hiện tại đang rơi vào tình thế căng thẳng khi số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống của 2 ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump vẫn đang rượt đuổi nhau vô cùng sít sao. Đặc biệt, việc nhiều phiếu lên tục bị loại bỏ càng khiến cuộc bầu cử càng thêm kịch tính và nhiều drama.

Thực tế, Soytiet vốn là một TikToker nổi tiếng với những video hát nhạc đếm số bằng tiếng Anh, việc Cardi B và Rihanna nhắc đến anh chàng trong thời điểm này như để 'cà khịa' việc đếm phiếu, kiểm phiếu trong cuộc bầu cử.

Dù được nhắc đến với mục đích nào đi chăng nữa, điều này có thể thấy Soytiet đang dần trở hành một hiện tượng mạng nổi tiếng toàn cầu. Trước đó, Soytiet đã có màn hợp tác với nam rapper người Mỹ Wiz Khalifa trong sản phẩm mới mang tên Number Song (From 41 to 49).

Chưa dừng lại ở đó, những bản đếm số vui nhộn của anh chàng chăn bò còn khiến nhiều sao USUK nổi tiếng 'phải lòng' như rapper Snoop Dogg, ca sĩ Chris Brown..., được cộng đồng mạng tại nhiều quốc gia sử dụng, làm nên trào lưu trên mạng xã hội



Soytiet sinh năm 1988 tại Bình Định. Mẹ mất khi mới lên 6, cha sau đó cũng qua đời do nghiện rượu, Soytiet phải nghỉ học từ hồi lớp 8 do viêm phổi mãn tính. Hiện Soytiet sống với mẹ nuôi, hàng ngày chăn bò và thường xuyên sáng tạo ra những sản phẩm giải trí trên nền tảng mạng xã hội



Wiz Khalifa - Number Song (From 41 to 49) ft. Ytiet



Theo TN/SKCĐ