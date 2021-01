[SPOILER] ‘Penhouse: Cuộc chiến thượng lưu’ phần 2 bị lộ cốt truyện chính

‘Penhouse: Cuộc chiến thượng lưu’ đang là một trong những bộ phim ăn khách nhất của đài SBS. Sau khi phần 1 kết thúc trong sự tiệc nuối của khán giả, đoàn làm phim nhanh chóng xác nhận phần 2 sẽ được lên sóng vào tháng 2 năm nay. Biên kịch Kim Soon Ok hi vọng phần 2 sẽ tiếp nối thành công của phần 1. Cô tiết lộ rằng khán giả sẽ không phải thất vọng khi phần tiếp theo sẽ kịch tính và có nhiều cú twist hơn nữa.

Tuy nhiên, một sự việc hi hữu đã xảy ra. Kim Soo Min, phát thanh viên của đài SBS, người được cho là sẽ xuất hiện trong ‘Penhouse’ phần 2, đã vô tình làm lộ cốt truyện chính.

'Penhouse: Cuộc chiến thượng lưu' hấp dẫn người xem bởi những cú twist không thể đoán trước (Ảnh: Internet)

Cụ thể, ngày 9/1 vừa qua, phát thanh viên Kim Soo Min đã đăng tải một vlog lên kênh Youtube cá nhân của mình. Trong video, cô đang ngồi đọc kịch bản và chia sẻ mình sẽ làm diễn viên khách mời trong phần 2 của bộ phim truyền hình nổi tiếng ‘Penhouse: Cuộc chiến thượng lưu’. Dù các đoạn thoại và phần luyện tập đã được phát thanh viên tua nhanh để làm nhiễu tiếng, nhưng một số cư dân mạng đã làm chậm video để nghe đoạn thoại của bộ phim.

Theo đoạn video, trong phần 2 của bộ phim ‘Penhouse’, cặp đôi phản diện Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) và Chun Seo Jin (Kim So Yeon) sẽ tuyên bố đính hôn trong khi Quản gia Yang tự sát sau khi Oh Yoon Hee mất.

Đoạn video được nữ phát thanh viên đăng tải (Ảnh: AllKPOP)

Được biết, phát thanh viên Kim Soo Min đã bị đài SBS đình chỉ công tác. Cô nàng cũng xóa toàn bộ video trên kênh Youtube và chuyển tài khoản Instagram sang chế độ riêng tư sau khi bị netizen công kích. Chắn hẳn để níu chân khán giả, biên kịch của bộ phim 'Penhouse' có khả năng sẽ phải thay đổi kịch bản.





‘Penhouse: Cuộc chiến thượng lưu’ hiện được xem là ‘ngựa chiến’ của đài SBS trong năm 2021. Phần 1 của bộ phim khiến khán giả sốc ‘tận óc’ với những màn tranh cướp quyền lực, tiền bạc, góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa, hào nhoáng của giới thượng lưu Hàn Quốc trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Phần 2 của bộ phim dự kiến gồm 12 tập sẽ được ra mắt khán giả từ ngày 21/2.