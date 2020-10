Streamer Độ Mixi kêu gọi quyên góp ủng hộ theo cách cực độc đáo, Mỹ Tâm có mặt tại tâm lũ miền Trung

Độ Mixi có chia sẻ sẽ post 1 bài viết lên thông báo vào buổi livestream tối nay (16/10), anh sẽ dùng toàn bộ tiền donante từ fan để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp bão lũ. Tối qua 15/10, trên sóng livestream của mình, Độ Mixi đã tiết lộ dự định cùng với những anh em trong bộ tộc của mình ủng hộ miền Trung theo cách cực đặc biệt. Cụ thể

Độ Mixi thông báo trên livestream về phương thức và cách thức ủng hộ

Không chỉ vậy, streamer nổi tiếng còn khẳng định chính anh sẽ góp thêm số tiền đúng bằng số tiền được donate để nhân đôi số tiền tới tay đồng bào miền Trung. Anh chia sẻ đây là cơ hội cho các bạn nào ghét anh Độ cứ việc donate nhiều. Mọi người donate càng nhiều tiền thì kinh tế nhà anh Độ lại càng eo hẹp, đồng bào miền Trung lại bớt phần khó khăn, một công đôi việc!

Cách thức donate vừa lòng cả fan lẫn hater như vậy quả thực chỉ có mình streamer hài hước Độ Mixi nghĩ ra được. N am streamer này cũng chia sẻ rằng vì lịch trình công việc dày đặc nên anh không thể trực tiếp vào miền Trung để ủng hộ bà con. Vậy nên, anh sẽ chuyển số tiền này vào số tài khoản ủng hộ đồng bào miền Trung của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh, nhờ cặp đôi vàng của làng thiện nguyện giúp mình ủng hộ đồng bào đã hứng chịu lũ lụt.

Có thể thấy lời kêu gọi ủng hộ của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã làm lay động trái tim của rất nhiều nghệ sĩ. Mới đây MC Trấn Thành cũng đã tham gia lập tài khoản thiện nguyện và vui mừng khoe đã nhận được hơn 3,2 tỷ chỉ sau 1 ngày kêu gọi. Thành cũng cho biết mình chỉ nhận đến hết ngày 19/10 là chốt danh sách, sau ngày đó đích thân Thành sẽ tới miền Trung để trao tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con nơi đây.

MC Trấn Thành cũng tham gia gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

Dù trời chưa ngớt mưa nhưng Mỹ Tâm không quản khó khăn, lội nước đến chỗ tập kết trao quà. Đưa tận tay người dân phần quà gồm mỳ gói, bánh ngọt, tiền mặt... "họa mi tóc nâu" không quên gửi lời hỏi thăm cũng như dặn dò bà con. Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã cập nhật hình ảnh cô đến với bà con ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là địa điểm đầu tiên trong chuyến đi cứu trợ mà cô trực tiếp tham gia. Hiện tại đoàn đang di chuyển đến nhiều địa điểm khác trên khắp miền Trung.

Hình ảnh Mỹ Tâm không quản mưa gió làm thiện nguyện

Còn rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đã tham gia ủng hộ tiền mặt vào số tài khoản của cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh. Khán giả không khỏi thấy cảm động khi showbiz Việt một lòng hướng về khúc ruột miền Trung như vậy.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ