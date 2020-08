Street style lồng lộn của dàn TikToker Trung Quốc khiến cộng đồng mạng quốc tế không khỏi trầm trồ

Trong vài tuần qua, một xu hướng mới đã xuất hiện trên mạng xã hội TikTok xoay quanh việc ghi lại clip phong cách đường phố, cụ thể là được khởi xướng từ giới trẻ Trung Quốc . Các clip thường sử dụng hiệu ứng quay chậm cảnh đi catwalk trên đường phố của những fashionista ở Thượng Hải, Bắc Kinh,... Họ sải bước trong những bộ trang phục được phối cầu kì, đẹp mắt không thể chê vào đâu được khiến cộng đồng mạng quốc tế không khỏi thán phục.

Dùng ứng dụng Douyin hay TikTok để quảng bá phong cách thời trang là xu hướng được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng.

Thường được quay trên nền nhạc bản remix "Such a Wh**" của JVLA hay ca khúc “How You Like That” của nhóm nhạc BLACKPINK, các clip trưng ra đủ các bộ sưu tập từ trang phục kín đáo đơn giản dạo phố, tới những thiết kế hàng hiệu hoàn hảo và phối nhiều lớp từ các nhãn hiệu như Balenciaga, Misbhv, Vetements,...

Trang phục của các TikTokers Trung Quốc luôn được phối nhiều lớp rất cầu kỳ.

Phong cách fashionista Trung Quốc lựa chọn để lên hình sẽ chia làm hai trường phái: kết hợp đa dạng sắc màu, họa tiết nổi bật hoặc đi theo hướng tông xuyệt tông đen, trắng. Giới trẻ Trung Quốc đặc biệt thích trang phục phối nhiều lớp để thể hiện họ thực sự đầu tư thời gian, công sức cho bộ đồ.

Fashionista Trung Quốc cũng rất thích chơi đùa với màu sắc.

Dù diện trang phục monochrome hay họa tiết, màu sắc thì họ đều trông vô cùng thời trang.

Một chiếc áo blazer tinh tế, áo croptop hay quần cargo rộng có nhiều chi tiết túi là những item được thấy nhiều nhất trong những video này. Phụ kiện như kính râm, túi xách, khẩu trang, mũ,... cũng là điểm nhấn để các TikTokers hoàn thiện thời trang dạo phố của mình.

Blazer, kính mát, quần cargo hay khẩu trang đều là những item "ruột" của giới trẻ Đại lục.

Với sự trỗi dậy của cộng đồng Influencer, nhiều fashionista có ảnh hưởng thực sự ăn mặc rất sành điệu mỗi khi ra ngoài với hy vọng được quay phim và video của họ được lan truyền trên Douyin hay TikTok để được nhiều người biết đến hơn. Đây cũng là phương thức được các thương hiệu sử dụng như một cách hiệu quả để quảng bá sản phẩm thời trang

Những người trẻ tham gia trào lưu này có đặc điểm chung đều có ngoại hình hút mắt, chiều cao lý tưởng và tự tin nhìn thẳng vào ống kính như thể họ đang thực sự tham gia một buổi biểu diễn thời trang.

Ánh mắt tự tin trước ống kính như một người mẫu thực thụ.

TikTokers Trung Quốc tham gia quay video theo phong cách này có xu hướng “tụ tập ở một vài khu vực cụ thể trên khắp Trung Quốc”, và máy quay sẽ bắt gặp các đối tượng ở những địa điểm nổi tiếng như khu mua sắm Taikoo Li ở Thành Đô, khu ăn uống và giải trí về đêm ở Bắc Kinh, Sanlitun và khu thời trang Xintiandi của Thượng Hải. Không cần tổ chức tuần lễ thời trang như Pháp, Mỹ hay Hàn Quốc, giới trẻ Trung Quốc đã chứng tỏ mỗi ngày dạo phố của họ đều là một buổi biểu diễn thời trang thu nhỏ.

Phong thái tự tin cực ngầu khiến cộng đồng mạng quốc tế phải ngước nhìn.

Ngay cả khi những video này được quay tự nhiên hay có lên kế hoạch trước thì kết quả cuối cùng vẫn không kém phần hấp dẫn. Trên thực tế, xu hướng này đã truyền cảm hứng cho một số lượng lớn người sáng tạo TikTok học tập lại phong cách quay video này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ