Style của Jisoo (BlackPink) đơn giản mà đẹp, không nổi bần bật nhưng thừa sức kiêu sa

Trong 4 nàng BlackPink xinh đẹp, thời thượng, có thể nói style thường ngày của Jisoo có gì đó giản dị, bình thường nhất. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là phong cách thời trang của cô nàng "nhạt nhẽo", mà bởi Jisoo lựa chọn phong cách basic, minimalist cho những set đồ của mình. Việc theo đuổi style basic là một lựa chọn thông minh với Jisoo, bởi riêng khuôn mặt cực phẩm cùng body không chút mỡ thừa đã đủ khiến bất kì bộ trang phục đơn giản nào cũng trở nên sang chảnh, trendy hết mức.

Áo phông trắng và jeans xanh

Là một người theo đuổi style basic, áo phông trắng và quần jeans xanh là bộ đôi không thể thiếu trong tủ đồ của Jisoo. Cả 2 đều là những item đơn giản, dễ phối và phù hợp với thời trang street stlye lại không lo lỗi mốt, luôn được những cô nàng thời thượng xứ Hàn ưa thích.

Tất nhiên, để nâng tầm cho set đồ, Jisoo thường khéo lẹo chọn phối áo phông trắng basic với quần jeans ống rộng trendy, đi cùng phới chunky sneaker hợp mốt. Đôi lúc Jisoo cũng quyết định mix&match táo bạo hơn khi thay thế áo phông bằng croptop năng động, quyến rũ hoặc đeo thêm túi xách màu nổi bật.

Áo tay phồng và chân váy ngắn

Cũng tiếp tục với kiểu áo phông basic, tuy nhiên Jisoo đã khéo léo chọn cho mình chiếc áo tay phồng điệu đà. Để tăng phần ngọt ngào, trẻ trung, cô nàng đã lựa chọn mặc cùng chân váy ngắn chữ A để khoe đôi chân thon dài, nuột nà.

Để không làm set đồ quá "nhạt", Jisoo đeo thêm chiếc băng đô dễ thương gợi nhớ về thời trang thập niên 90 đang gây sốt. Tổng thể set đồ này tuy đơn giản nhưng lại có chất "highteen" sang chảnh chẳng khác gì các nàng "Gossip Girl" kiêu kì ngày trước.

Váy họa tiết ngọt ngào

Mùa hè nóng bức cũng là thời điểm mà loạt váy vóc lên ngôi trong tủ đồ của chị em. Với Jisoo xinh đẹp thì điều này cũng không phải là ngoại lệ, bằng chứng là cô nàng có ít nhất vài chiếc váy họa tiết dễ thương, ngọt ngào.

Những chiếc váy Jisoo diện thường là dạng váy xòe nữ tính với họa tiết xinh xắn, thích hợp diện cả vào mùa hè rực rỡ lẫn mùa thu mát mẻ. Để tăng phần yểu điệu, "bánh bèo", Jisoo không quên phối cùng chiếc mũ nồi dễ thương, một item vẫn luôn gây sốt những năm gần đây.

Full set đen vừa che khuyết điểm vừa cool ngầu

Jisoo tuy sở hữu khuôn mặt xinh xắn, thơ ngây nhưng thực chất lại là một người có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo. Bởi vậy nên những trang phục màu đen cool ngầu, bí ẩn luôn xuất hiện trong tủ đồ của cô nàng.

Với những ngày không biết mặc gì, các nàng có thể copy ngay công thức của Jisoo khi phối áo đen + quần jeans đen và chunky sneaker, vừa che được khuyết điểm vừa cá tính ngầu ngầu. Nếu muốn set đồ nữ tính, mềm mại hơn một chút, các nàng có thể thay giày chunky thành sandal hoặc giày cao gót nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ