Stylist BLACKPINK cắt xén đồ "thành thần", biến mọi thứ thành croptop giúp Lisa khoe eo triệt để

Làng giải trí Hàn Quốc là cộng đồng nhanh nhạy về thời trang trong top toàn cầu. Khi nói đến thời trang thì thần tượng và người nổi tiếng Hàn Quốc luôn phải là những người đầu tiên trong nước mặc những món đồ mới nhất và đắt nhất.

Tuy nhiên những công cuộc mua sắm, "đại náo" trung tâm thương mại hay phối đồ phần lớn không phải do idol tự làm mà đây là công việc của một stylist. Họ sẽ là người lên concept, đi mua sắm và mix & match để sao Hàn xuất hiện lung linh nhất có thể trên sân khấu. Và không phải lúc nào ý tưởng của stylist cũng thành công rực rỡ 100% nhưng stylist cho các nàng Hắc Hường nên được đặc biệt khen ngợi bởi những khoản "cắt xén" đầy sáng tạo.

Nếu xét về khoản sáng tạo chuyên ra cắt váy áo giúp các thành viên khoe eo triệt để thì đội ngũ chuyên lo trang phục của YG rất chuyên nghiệp. Cứ nhìn những lần Lisa (BLACKPINK) được cắt váy khoe eo là rõ ngay. Bất kể là thiết kế ban đầu có kiểu dáng cầu kì hay đắt đỏ đến đâu thì stylist vẫn bất chấp biến thành crop top để tôn lên vòng eo hoàn hảo, đẹp "chết người" của búp bê Thái Lan.

Set đồ của Lisa trong MV Ice Cream

Mới đây nhất là bộ trang phục của Lisa trong MV "Ice Cream". Từ áo khoác lông to sụ tới áo phông Miu Miu giá gần nghìn đô cũng đều bị stylist cầm kéo xử đẹp thành croptop các loại. Điều này giúp bộ trang phục trở nên bớt nặng nề và Lisa sẽ dễ thực hiện những động tác nhảy hơn. Xót xa nhất là chiếc áo phông bỗng chốc bị "xén" mất 2/3 thành một chiếc áo quây cũn cỡn nhưng vì cái đẹp nên stylist không tiếc gì!

Chiếc váy đuôi cá bỗng thành croptop cá tính

Những tưởng cắt áo phông thành áo quây đã xót xa lắm rồi thì nay váy đi dự tiệc xòe bồng công chúa của hãng Landmeé cũng không thoát khỏi số phận dưới mũi kéo của stylist. Vậy nhưng fan cũng sớm nhận ra hành động này là đều có lí do cả bởi Lisa có cá tính khá mạnh nên đồ "bánh bèo" quá cũng sẽ không phải lựa chọn tuyệt vời cho nàng. Bù lại khi cắt xén thành croptop bỗng chiếc váy trở nên bớt diêm dúa và phù hợp hơn hẳn nhưng vẫn không bị mất hẳn nét dịu dàng.

Màn cắt xẻ không tiếc tay của stylist BLACKPINK

Khó mà hình dung chiếc áo len đỏ cắt khoét bạo liệt mà Lisa diện trên người vốn có "bản gốc" vô cùng kín đáo. Tuy nhiên, để trở thành điểm nhấn trong outfit của Lisa, item có giá không hề rẻ khoảng 23,3 triệu đồng đành bị stylist "xén" mạnh tới mức chỉ còn phần cổ và cánh tay.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ