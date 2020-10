Drama không hồi kết: Stylist cũ tố bị Irene đối xử 'thua cả con người', bắt quỳ xuống buộc dây giày

Sau khi bị stylist/BTV Kang Kook Hwa tố lăng mạ cô suốt 20 phút đồng hồ, hàng loạt tên tuổi trong ngành cũng tham gia 'bóc phốt' Irene Red Velvet . Scandal chấn động này đã khiến hình tượng gây dựng bao lâu nay của nữ idol 29 sụp đổ hoàn toàn, hoạt động của nhóm cũng bị ảnh hưởng.

Irene dính phốt lớn nhất trong sự nghiệp



Mới đây, trên Theqoo một cựu thực tập sinh SM đã chia sẻ câu chuyện về Irene và gọi trưởng nhóm Red Velvet là kẻ bắt nạt. Được biết, người này từng có 10 tháng thực tập ở SM, sau đó chuyển sang JYP 2 năm. Cựu thực tập sinh này cho biết từng bị Irene bắt nạt nhiều lần và chính thành viên Seulgi đã lên tiếng bảo vệ cô.



Chưa dừng lại ở đó, trên kênh YouTube Garo Sero, sau khi đọc được bình luận về thái độ khác nhau 'một trời một vực' của Irene khi trước và sau máy quay, phóng viên Kim Yong Ho đã tiết lộ một câu chuyện vô cùng sốc.

Theo phóng viên Kim, đây là chuyện của 1 stylist mà anh thân thiết. Người này khẳng định bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ và phải nghỉ việc vì bị Irene đối xử "thua cả 1 con người".

Cụ thể, trưởng nhóm Red Velvet thường không cho ai chạm vào người, thường sẽ tỏ thái độ khó chịu ngay lập tức, hất tay stylist ra. Một lần, stylist này từng bị nữ idol dùng chân đá vào người. Thậm chí, khi cúi xuống kiểm tra, cô còn bị Irene hất hàm, yêu cầu buộc dây giày khi dây bị tuột.

Kim Yong Ho mô tả lại hành động của Irene

Phóng viên Kim Yong Ho còn mô tả lại hành đồng của Irene nói với stylist kiểu: "Quỳ xuống rồi buộc dây giày đi". Quá xấu hổ vì sự việc ngày hôm đó, stylist đã phải xin nghỉ việc. Cô cảm thấy vô cùng tổn thương vì bị một người kém tuổi đối xử nghiệt ngã đến vậy. Chưa biết sự việc này có thật hay không nhưng ít nhiều nó đã làm xấu đi hình ảnh của nữ idol trong mắt người khác.





Ngày 22/10, cả giới giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung chấn động trước vụ Irene Red Velvet xúc phạm biên tập viên, stylist kỳ cựu Kang Kook Hwa suốt 20 phút đồng hồ. Sau khi nữ idol và SM lên tiếng xin lỗi, bài đăng tố cáo của BTV đã được xóa bỏ.



