Sử dụng máy cắt cỏ không có đồ bảo hộ, người đàn ông bị dị vật bắn xuyên qua da đâm thủng ruột non

Do sử dụng máy cắt cỏ không có đồ bảo hộ, anh B.V.T, 55 tuổi, trú tại Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội bất ngờ bị dị vật đâm xuyên qua da vào ổ bụng và gây thủng ruột. Các bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành chụp X-quang và làm xét nghiệm, phát hiện thấy dị vật cứng, dài khoảng 3.5 cm trong ổ bụng, gây thủng ruột non của bệnh nhân. Ông T. nhanh chóng được đưa lên phòng mổ cấp cứu, lấy dị vật ra khỏi ổ bụng và khâu lại vết thương ở ruột.

Hình ảnh dị vật qua phim X-quang

Sau hơn 1h phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được miếng sắt ra ngoài. Hiện bệnh nhân đang được y bác sĩ chăm sóc và điều trị tại khoa Ngoại. Cũng may là ông T đã đến bệnh viện kịp thời nên Sức Khỏe của ông đã ổn định.

Các bác sĩ cho biết có rất nhiều trường hợp do thiếu bảo hộ lao động mà gây ra những hậu quả nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người dân cần sử dụng các thiết bị bảo hộ như mũ, kính, quần áo chuyên dụng, giày..., khi làm việc, tránh xảy ra tai nạn không may xảy ra. Ngoài ra những trường hợp bị tai nạn lao động cần đến ngay cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Theo Phương Hoa/SKCĐ