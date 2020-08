“Sư phụ” của Lê Huỳnh Đức đã đến Việt Nam

Your browser does not support HTML5 video.

Cư dân mạng hả hê nhìn thanh niên biến thái sàm sỡ phụ nữ bị người dân bắt tại trận

Một phần sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 7h40' sáng nay (11/8) ở quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. Thanh niên sàm sỡ vòng 3 của chị em nhân viên công ty gần đó bị người bắt tại trận.