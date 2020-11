Hình ảnh dỡ bỏ bức tường vàng ở Tiệm bánh Cối xay gió là giả mạo khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Chiều 26/11, cộng đồng mạng được phen ngậm ngùi tiếc nuối khi khắp các diễn đàn chia sẻ hình ảnh tháo dỡ bức tường vàng huyền thoại ở Tiệm bánh Cối xay gió.

Trong thông báo hôm 23/11 trên Fanpage, tiệm bánh thông báo sẽ chính thức tháo dỡ bức tường từ ngày 1/12. Do đó, việc xuất hiện hình ảnh trên khiến nhiều người không khỏi buồn bã, tiếc nuối.

Trả lời báo chí chiều 26/11, đại diện tiệm bánh Cối Xay Gió khẳng định hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật. Vị này nói thêm, bức ảnh được chụp cách đây khá lâu, trong thời gian quay một bộ phim lấy bối cảnh Đà Lạt hồi năm 2019 có sử dụng bức tường vàng trong một số cảnh quay.



Tiệm bánh khẳng định sẽ mở cửa đến hết ngày 30/11, đồng nghĩa với việc du khách vẫn có thể đến check-in với bức tường vàng trong vài ngày cuối cùng của tháng.



Đa số ý kiến thể hiện hoài niệm vì một địa điểm check in mang thương hiệu Đà Lạt giờ không còn nữa. Nhiều người còn tiếc nuối vì chưa kịp tới đây.

Du khách vẫn còn vài ngày tới đây chụp hình sống ảo

Tuy nhiên một số người dân bản địa nhận ra đây là hình ảnh sai sự thật. Bạn Ngô Đồng (một thợ săn ảnh tại Đà Lạt) viết: "Các bạn không ở Đà Lạt thì làm ơn đừng tung tin và hình ảnh nhảm. Mọi nguời xem hình cũng nên phân biệt là sản phẩm thật hay photoshop. Xin nhắc lại nó vẫn còn đó chứ chưa phải là hoài niệm. Mình vừa lướt qua sáng nay, câu view quả là lợi hại".

Tiệm bánh Cối Xay Gió có 3 cơ sở quanh khu trung tâm của thành phố. Cơ sở trên đường Hòa Bình với bức tường vàng là địa điểm hot nhất thường xuyên được du khách tới chụp hình check in.



Được biết, lý do tháo dỡ bức tường là do hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Tiệm sẽ dời sang cơ sở khác và chủ tiệm tiết lộ thời gian tới sẽ dựng lên một bức tường khác thay thế.

Ngàn hoa khoe sắc quanh năm tại Đà Lạt. Video: VTV