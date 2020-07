Sự thật bất ngờ phía sau clip nữ sinh vui vẻ nhảy chân sáo vì được giấy khen học sinh tiên tiến

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh vui vẻ nhảy chân sáo vì được nhận giấy khen. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip này đã được nhiều diễn đàn học sinh chia sẻ lại vì quá đáng yêu.

Theo nội dung đoạn video dài khoảng 20 giây, một cô bé mặc đồng phục học sinh, tay cầm balo, tay cầm giấy khen, vừa đi vừa nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Nữ sinh này dán mắt vào tấm giấy khen trước mặt và luôn miệng cười mà không biết rằng anh trai đang quay clip ghi toàn bộ màn "nhảy múa" ngẫu hứng của mình.

Khi nghe thấy tiếng gọi của người anh trai, nữ sinh liền chạy ùa tới để khoe thành tích là giấy khen "học sinh tiên tiến" khiến người anh tỏ ra hết sức ngạc nhiên, còn cô bé thì vô cùng mừng rỡ.

Clip nữ sinh vui vẻ nhảy chân sáo vì được giấy khen học sinh tiên tiến





Clip ghi lại biểu cảm hồn nhiên của nữ sinh khi được nhận giấy khen "học sinh tiên tiến" khiến cộng đồng mạng "sốt" xình xịch. Chỉ sau 1 tiếng xuất hiện trên mạng xã hội, clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng ngỡ rằng cô bé này học không tốt lắm nên dù chỉ được học sinh tiến cũng vui mừng đến vậy. Rất nhiều bình luận đồng cảm với nữ sinh:

"Cố gắng cả năm trời, cuối năm được học sinh tiên tiến là mừng rồi. Chúc mừng em"; "Niềm vui cuối năm học của học sinh thật vô tư. Những giọt mồ hôi trên trang sách, những tháng ngày ôn bài đến trắng đêm cuối cùng cũng được trả công xứng đáng rồi. Dù kết quả không cao nhưng em đã nỗ lực hết mình rồi";...

Tuy nhiên, sự thật là nữ sinh này không được "học sinh tiên tiến" như cư dân mạng lầm tưởng.

Qua tìm hiểu, được biết, nữ sinh cầm giấy khen nhảy chân sáo trong clip là em Nguyễn Thị Lan, cựu học sinh trường THCS Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội). Clip được anh trai Lan ghi lại sau khi cô bé này trở về từ lễ tổng kết năm học hôm 4/7 vừa qua.

Nữ sinh tiết lộ em cầm trên tay tấm giấy khen học sinh giỏi chứ không phải học sinh tiên tiến như cư dân mạng lầm tưởng.

"Năm cuối cấp nên anh hứa sẽ thưởng chiếc laptop nếu như em đạt học sinh giỏi. Sự thật là em được học sinh giỏi. Nghĩ đến sắp được thưởng laptop nên em sung sướng, vừa đi vừa nhảy nhót như vậy. Nhưng em vẫn cố tình nói đùa anh trai là chỉ đạt học sinh tiên tiến”, Lan kể.

Nữ sinh cho biết rất bất ngờ khi clip đơn giản và ngẫu nhiên như vậy lại nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng như vậy. Đây sẽ là kỉ niệm Lan không thể quên trong quãng đời học sinh của mình.

Được biết, hiện tại Lan đang tập trung ôn thi vào lớp 10 với mục tiêu trúng tuyển vào trường THPT Quốc Oai.

"Em đang học lớp ôn thi trên trường, ngoài ra còn theo dõi các bài giảng của thầy cô trên mạng xã hội. Trong năm em nắm khá vững kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn nên em không quá áp lực ở kỳ thi tới", nữ sinh cho biết.

Hiện clip ghi lại khoảnh khắc nhảy chân sáo hồn nhiên của Lan vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ