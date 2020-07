Sự thật về 'bình luận cầu vồng' đang gây náo loạn Facebook khiến dân tình thi nhau bắt trend

Your browser does not support HTML5 video.

Người dân hãi hùng khi chứng kiến người đàn ông cầm dao tự đâm vào bụng

Công an có mặt phong toả hiện trường, tìm cách tước đoạt con dao của người đàn ông và đưa đi cấp cứu. Bước đầu danh tính nạn nhân là ông T.Q.L. (48 tuổi, ngụ quận 12). Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.