Cặp đôi nổi tiếng với loạt vlog trên ô tô chia tay: Tin nhắn giữa `chính cung` và Tuesday được hé lộ

Việc "UynKit October" (Phương Uyên và Anh Kiệt) - couple vlogger trên ô tô chia tay sau hơn 3 năm gắn bó đã gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Lý do được Phương Uyên hé lộ là bị “cắm sừng”, tuy nhiên Anh Kiệt nhất mực phủ nhận. Đáng chú ý hơn cả cô gái bị nghi là người thứ 3 lại chính thức lên tiếng kêu oan.

Người chơi hệ YouTube chắc hẳn vẫn còn nhớ "UynKit October" - kênh Youtube sở hữu những vlog trong xe ô tô khá nổi tiếng năm 2017 - 2018. Trên Facebook, fanpage "UynKit October" cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng với gần 500k followers.



Cặp đôi dễ thương này còn thường xuyên khoe những tấm hình tình tứ lên mạng xã hội khiến người hâm mộ phải ghen tỵ. Vì thế, dân tình đều không khỏi bất ngờ khi phát hiện cặp đôi chính thức đã đường ai nấy đi. Đáng chú ý, lý do chia tay mà Phương Uyên và Anh Kiệt đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau.

Cụ thể, Phương Uyên đã đăng tải story trên mạng xã hội cho biết bạn trai đã cắm sừng mình và còn nhắc khéo "bạn kia quá cao tay". Sau cùng, cô vẫn mong muốn cả hai là bạn tốt và hy vọng khán giả luôn yêu mến, ủng hộ cả hai dù đã chia tay. Cô nàng còn không quên chúc bạn trai cũ: ''Sẽ có người thay em yêu anh nhưng không biết là thiên thần hay ác quỷ''. Câu nói đầy ẩn ý bày tỏ nỗi niềm của mình với bạn trai của Phương Uyên đã đặt câu hỏi lớn trong lòng fan hâm mộ.

Về phía Anh Kiệt, anh lập tức phủ nhận lý do chia tay: "Lý do là không vì ai cả, cũng không có người thứ 3 nào xuất hiện. Kiệt muốn mọi người biết chỉ vì không muốn người không liên can đến bị liên lụy việc cá nhân''. Anh khẳng định không muốn người không liên can bị liên luỵ.

Nhanh chóng, danh tính cô gái bị cho là người thứ 3 đã được các "anh hùng bàn phím" tìm ra. Được biết, cô gái này tên L và là người quen của Anh Kiệt. Điều đáng nói là L đã lên tiến kêu oan và một mực khẳng định mình đã có bạn trai.

''Bản thân mình không có nhu cầu nổi tiếng, chỉ đơn giản là mình đi cùng với Idol các bạn, cả đám cãi nhau trong group rồi nhắn xin lỗi thôi chứ có nhắn 'anh yêu em' gì đâu, please stop''- cô gái được xem là Tuesday lên tiếng giải thích.

Ngoài ra, Kiệt cũng đăng story xin lỗi công khai trên Instagram. Anh chàng thừa nhận mình là người thứ 3 trong chuyện tình cảm của L và bạn trai khi cố tình tiếp cận cô nàng. Một phần cũng vì chuyển đến nơi ở mới, tâm lý chưa ổn định nên đã để cảm xúc nhất thời làm liên luỵ tới mọi người. Vụ việc của hot couple này vẫn gây nhiều chú ý và xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày gần dây.