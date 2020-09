Hiệu phó trường THPT ở Thái Bình nói gì về clip nhiều học sinh chứng kiến bảo vệ trường đánh người

Clip lan truyền trên mạng xã hội được ghi lại tại trường THPT Bắc Kiến Xương, thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình . Cụ thể, trong clip này, một người đàn ông mặc áo trắng và đội mũ đã liên tiếp có những hành vi bạo lực như quật ngã, đánh, đạp liên tiếp vào nhiều bộ phận trên cơ thểm của một nam thanh niên ngay giữa sân trường. Đáng chú ý, hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh các lớp khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ vì hành vi phi giáo dục này lại diễn ra ngay trong môi trường sư phạm.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông mặc đồ trắng này được cho là bảo vệ của trường THPT Bắc Kiến Xương, còn người bị đánh chưa xác định được có phải là học sinh tại trường, và đã vi phạm lỗi gì mà khiến bị bạo lực dã man đến vậy.

Your browser does not support HTML5 video.

Trao đổi với PV trong tối 16/9, thầy giáo Trần Đức Thành, Hiệu phó Trường THPT Bắc Kiến Xương (Thái Bình) xác nhận, đoạn clip trên được quay vào sáng cùng ngày tại trường. Theo thầy Thành, người mặc đồ trắng, đội mũ trắng là một trong những bảo vệ của trường còn nam thanh niên bị đánh giữa sân trường không phải học sinh mà từ ngoài vào. Ngay khi nắm bắt được thông tin về sự việc, nhà trường đã tiến hành liên hệ các bên liên quan và xác minh, làm rõ sự việc.

Nam thanh niên nhảy tường vào trường, có hành vi gây rối

Cụ thể, vào sáng 16/9, nam thanh niên trong đoạn clip đã nhảy tường vào trong trường sau đó nhảy ra ngoài. Khi nam thanh niên này nhảy tường ra đã bị người bảo vệ trong đoạn clip đi kiểm tra bắt gặp.

Khi được hỏi, nam thanh niên này nói dối là học sinh lớp 12A1, nhưng khi tới lớp 12A1 để xác minh thì các học sinh tại đây khẳng định cậu không phải là học sinh của lớp. Ngay sau đó, nam thanh niên đã có những hành vi gây rối, chống đối, làm ảnh hưởng đến môi trường sư phạm nên bảo vệ do nóng tính đã đánh người này. Trong lúc xảy ra sự việc, có học sinh đã quay lại đoạn clip đó rồi chia sẻ vào nhóm lớp và ai đó đưa lên mạng.

Tuy nhiên, việc đưa lên không rõ ràng khiến nhiều người chỉ biết là sự việc xảy ra trong trường và hiểu lầm người bị đánh là học sinh, thầy Thành nêu rõ.

Hiệu phó trường THPT Bắc Kiến Xương cho hay, sự việc trên đã được lập biên bản và bảo vệ xác định thanh niên chỉ vào chơi chứ chưa phát hiện có hành vi trộm cắp, gây rối nên cho người này về.

Your browser does not support HTML5 video.

Full clip sự việc

"Sau khi xem hình ảnh đoạn clip sự việc giữa bảo vệ và nam thanh niên được đăng tải trên mạng, chúng tôi thấy, đối với học sinh khi phải chứng kiến là phản cảm.