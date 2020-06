Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi bên hố ga ở Hà Nội chuyển biến xấu

Ngày 13/6, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bác sĩ Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh cho hay Sức Khỏe của bé sơ sinh bị bỏ rơi bên hố ga ở Hà Nội Nguyễn Văn An đang chuyển biến xấu. Kết quả cấy máu của bệnh nhi cho thấy em dương tính với trực khuẩn gram âm, nhiễm trùng máu nặng. Bác sĩ Giang cho biết: "Cháu có thể phải biến chứng sốc nhiễm khuẩn, thậm chí có thể mắc thêm suy gan, suy thận, suy đa phủ tạng. Tiên lượng điều trị những ngày tới rất vất vả".

Hiện bé An đang được cho thở máy, kết hợp thuốc vận mạch kiểm soát huyết áp, cho dùng kháng sinh phổ rộng phối hợp và chăm sóc da. Nếu có chuyển biến xấu hơn, các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn sẽ hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi TƯ để có phương án điều trị. Bác sĩ Giang cũng thông tin do bé chỉ bị tổn thương, nhiễm trùng ngoài tai và mắt nên được chỉ định tiếp tục dùng thuốc. Chi phí khám chữa bệnh cho bé Nguyễn Văn An do BHYT chi trả, còn lại do bệnh viện hỗ trợ hoàn toàn.

Trước đó, vào ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây tá hỏa khi tìm thấy một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên cạnh hố ga bỏ hoang giữa trời nắng nóng. Khi đó, bé An không mặc quần áo, cơ thể đầy giòi, kiến bâu, người lấm lem, dây rốn bị ăn đứt. Người dân tá hóa đưa bé tới trạm y tế xã Thanh Mỹ để cấp cứu, tạ đây các nhân viên y tế lau rửa và sơ cứu cho bé.

Sau đó, bé An được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu, rồi chuyển tiếp tới Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để chữa trị tới nay. Thời điểm nhập viện, em bé tỉnh, tự thở, có rút lõm lồng ngực nhẹ, độ bão hòa oxy trong máu 95%, thân nhiệt 36,9 độ C, da tái nhợt. Các bác sĩ tiếp tục gắp nốt số giòi, kiến chui sâu vào ống tai, mắt của bé và theo dõi sức khỏe.

Về phía người mẹ của bé An, chị cho biết đã tự sinh em ngay trên cánh đồng vào đêm 6/6. Sau đó do không có khả năng nuôi con nên đã quyết định bỏ rơi bé tại hố ga.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ