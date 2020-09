Sụp ổ gà dưới cơn mưa, bé gái 3 tuổi bị container cán tử vong ngay trên đường vào viện thăm mẹ

Vào khoảng 19h30 phút tối ngày 14/9 trên đường ĐT743, đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa lớn, chị Lương Thị B (25 tuổi) chờ cháu ruột là bé Lương Thị P.A. (3 tuổi) trên xe máy BKS 67E1-412.76 di chuyển từ đoạn TX Tân Uyên về TP Dĩ An để vào Bệnh viện thăm chị gái (tức là mẹ bé A).

Xe container cán trúng cháu bé 3 tuổi khiến bé tử vong tại chỗ

Tuy nhiên khi đang lưu thông trên đường thì xe gặp ổ gà đang ngập nước khiến 2 dì cháu ngã xuống đường. Ngay lúc này, một xe container BKS 51D-156.77 chạy từ phía sau không xử lý kịp đã cán qua người bé A khiến bé tử vong tại chỗ, người dì thì bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sự việc diễn ra khi trời mưa ngập nước

Chiếc xe container chạy thêm khoảng 50m nữa thì mới dừng lại. Vụ việc xảy ra khi thời tiết mưa lớn, đường ngập nước khiến giao thông bị trì trệ.

Cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường và giải quyết vụ việc.

Sụp “ổ gà”, nữ sinh bị xe container cán tử vong

Theo Phương Hoa/SKCĐ