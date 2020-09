Cứu người đàn ông suýt mất mạng vì nuốt chiếc đinh sắt dài 8cm vào bụng

Kết quả chụp X-quang phát hiện một cây đinh nằm ở vùng cổ bệnh nhân, phần đuôi nhọn đâm xuống ngực.



Dị vật nằm ngay sát cạnh hai động mạch máu lớn, đã đâm thủng động mạch dưới đòn phải, có khối áp xe trung thất và tràn dịch màn phổi phải lượng trung bình. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy dị vật và làm sạch tổn thương.

Phim chụp X-quang vị trí chiếc đinh



Đáng nói gia đình từ chối phẫu thuật, có ý định ký hồ sơ xin cho bệnh nhân về. Các bác sĩ mất một ngày thuyết phục, gia đình mới đồng ý.



Ngay sau đó, ê kíp phẫu thuật đã lấy cây đinh sắt dài khoảng 8 cm đã gỉ sét ra ngoài an toàn. Bác sĩ còn phục hồi động mạch tổn thương, hút 400 ml máu không đông ở màng phổi phải ra ngoài. Hiện người bệnh tỉnh, sinh hiệu ổn, đáp ứng điều trị và tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

Chiếc đinh được lấy ra

Do nguy cơ gây thủng thực quản, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, tuyến tỉnh quyết định chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khi tiến hành nội soi, các bác sĩ kiểm tra trong dạ dày bệnh nhân thì bàng hoàng phát hiện hàng loạt dị vật nguy hiểm khác không thể lấy ra qua đường nội soi thông thường.

Ê kíp tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng để gắp dị vật. Sau nhiều giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ mới lấy ra hết số lượng lớn dị vật trong dạ dày bệnh nhân từ bật lửa còn ga, khi thì là viên đá, hòn sỏi, khi là túi nilon, hạt bàng,… Tất cả gần như chuyển sang màu đen do nằm trong dạ dày đã lâu.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé gái 6 tuổi nghiện ăn tóc vì bị hội chứng Rapunzel