Giải mã chế độ ăn `Time Limit` và bài tập chim cánh cụt giúp Suzy giảm cân dễ dàng, vóc dáng nuột nà

Thời gian này, Suzy đang chuẩn bị cho bộ phim sắp phát sóng trên đài tvN. Tên tuổi của cô nàng phất lên nhờ rẽ hướng từ ca hát sang diễn xuất. Còn nhớ thời xuất hiện trong bộ phim 'Dream High' (Phần 1), nhan sắc Suzy vẫn khá mờ nhạt với gương mặt bầu bĩnh, thân hình hơi mũm mĩm và đùi to thô.

Cho tới khi nhận lời bộ phim Uncontrollably Fond, Suzy mới bắt đầu Giảm cân để phù hợp với vai diễn. Lúc này cô nàng sở hữu gương mặt vạn người mê, vóc dáng nuột nà nên chẳng trách "lọt vào mắt xanh" của hai nam thần Lee Min Ho và Lee Dong Wook.



Cùng tìm hiểu bí quyết giảm cân và giữ gìn vóc dáng của nàng "tình đầu quốc dân".

Chế độ ăn "Time Limit" đủ 3 bữa/ngày



Suzy tiết lộ với Soopent rằng: "Tôi vẫn ăn đủ 3 bữa/ngày và thậm chí còn ăn rất nhiều". Nói là vậy nhưng tất nhiên cô nàng vẫn phải kiểm soát lượng calories nạp vào đồng thời chọn lọc các loại thực phẩm lành mạnh, loại bỏ các món chiên xào, nhiều dầu mỡ ra khỏi chế độ ăn.



Bữa sáng cô nàng thường ăn 1 củ khoai lang + 1 cốc sữa + thịt ức gà. Đôi khi cô chuyển sang món khoái khẩu là gimbap. Cô thường dùng bữa sáng ngay trên xe để tiết kiệm tối đa thời gian. Có lúc cô nàng tranh thủ làm món bánh mì nướng kết hợp trứng cũng giúp cung cấp đủ protein và carb.



Bữa trưa, nữ diễn viên sinh năm 1994 đặc biệt yêu thích các món mì điển hình là mỳ kalguksu sợi tom, ăn kèm với nước dùng thịt và rau. Một món mì khác là jjajangmyeon (món ăn gồm mỳ, thịt lợn thái hạt lựu và nước sốt đậu đen) hay jjamppong (món phở với hải sản cay hoặc nước dùng thịt lợn) cũng rất được cô nàng ưa thích.



Dù bận đến mấy, Suzy cũng phải nấu mì kết hợp với chút thịt và rau để giảm tối đa lượng chất béo trong sợi mì đồng thời bổ sung chất dinh dưỡng.



Người đẹp ăn rất ít vào bữa tối. Nếu có thể cô chỉ ăn rau xanh và hoa quả vào bữa tối. Cô còn không quên uống nước ép và gập bụng trước khi ngủ để có vòng eo săn chắc.

Suzy tập luyện như thế nào?



Ngoài việc ăn kiêng để giữ cân nặng ổn định, Suzy có vóc dàng nuột nà như hiện tại là nhờ chăm vận động. Từng xuất thân là ca sĩ nên cô nàng chắc chắn phải học và tập nhảy rất nhiều. Mỗi bước nhảy đều đốt cháy đáng kể lượng calo đồng thời giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai.



Tuy nhiên, bí kíp thực sự nằm ở bài tập chim cánh cụt. Chia sẻ thêm trong chương trình Get It Beauty, Suzy tiết lộ bí quyết giảm cân của riêng mình đó là Penguin Exercise (Bài tập chim cánh cụt).



Bài tập với một số động tác cực đơn giản giúp làm săn chắc vùng bắp tay cho những ai có nhược điểm này. Bài tập chim cánh cụt theo phương pháp của Suzy.

Your browser does not support HTML5 video.



- Duỗi thẳng hai tay ra, bàn tay hướng lên trên, nâng cao sang hai bên giống như cánh của một con chim cánh cụt.



- Tiếp theo, cổ bàn tay gập ngửa lên rồi úp xuống theo từng chuyển động liên tục.



Theo Suzy, phải tập động tác này cho tới khi nào thấy cánh tay nóng lên như vậy mới có tác dụng.

Theo Hà Ly/SKCĐ