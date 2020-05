Mùa mận đang nở rộ, dù thích đến mấy thì những người này tuyệt đối không được ăn

Quả mận tốt cho xương khớp, kiểm soát đường huyết

Quả mận vị chua phổ biến ở miền Bắc vào mùa hè được trồng nhiều ở vùng núi như Mộc Châu, Hòa Bình...



Theo Live Strong, quả mận có vị chua, giàu chất xơ, không có chất béo hoặc cholesterol xấu. Một quả mận chỉ chứa 30 calo, 6,5 g đường, 0,5 g protein và 1 g chất xơ.

Theo India Times, mận có thể làm tăng đáng kể mật độ khoáng xương ở cột sống và cẳng tay. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), quả mận vị chua chát, tính bình, tác dụng bổ xương, chủ trị đau xương khớp. Cả quả, nhân hạt, lá, nhựa, vỏ cây mận đều có thể làm thuốc.

Mận là loại trái cây có chỉ số đường huyết GI rất thấp, giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ăn 3-4 quả mận mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ hiệu quả.

Mận có vị chua, chứa nhiều chất xơ và isatin, sorbitol, giúp điều chỉnh chức năng của hệ tiêu hóa. Ăn mận nhiều giúp điều hòa nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón.

Ăn mận còn tốt cho tim mạch và ngừa ung thư. Một quả mận chứa khoảng 113 mg kali, giúp kiểm soát huyết áp cao, giảm nguy cơ đột quỵ. Các sắc tố xanh đỏ gọi là anthocyanin được tìm thấy trong quả mận rất giàu chất chống oxy hóa , giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

Quả mận còn chứa beta carotene, dưỡng chất đặc biệt có lợi cho mắt. Ăn mận có thể giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng, căn bệnh có thể dẫn tới mù lòa.



Để giảm lượng axit trong mận và tận hưởng hương vị thơm ngon hơn, mọi người có thể ăn mận tươi, ngâm nước, làm món mứt mận, ô mai mận, siro mận, mận lắc muối ớt... bảo quản trong tủ lạnh.

Quả mận hại thận, có lượng axit cao, gây nóng trong

Dù có nhiều công dụng là vậy nhưng ăn quá nhiều mận cũng gây nhiều tác dụng phụ. Đặc biệt một số người mắc các vấn đề sau không nên ăn mận.



Mận là loại quả nhiều chất oxalate, cản trở quá trình hấp thụ canxi của cơ thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận và sỏi bàng quang. Người thận yếu, có tiền sử bệnh thận, sỏi thận không nên ăn mận.

Hàm lượng axit cao: Vì có vị chua, hàm lượng axit cao nên mận ảnh hưởng đến dạ dày và men răng, đặc biệt ở trẻ em. Nhiều chị em thích ăn chua mà ăn nhiều mận cùng lúc rất có hại cho dạ dày . Người có tiền sử bệnh dạ dày không nên ăn mận kẻo làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Gây nóng trong: Loại quả mọng nước có vị chua nhưng lại gây nóng trong, ăn nhiều mận dễ sinh mụn nhọt, nhiệt miệng hay mẩn ngứa. Do đó, người dễ bị nóng trong, bà bầu không nên ăn mận không tốt cho thai nhi.

Làm giảm tác dụng của một số loại thuốc: Do tác dụng giảm lượng đường trong máu nên mận ảnh hưởng tới hiệu quả của một số loại thuốc. Người chuẩn bị phẫu thuật hay vừa trải qua phẫu thuật không nên ăn mận. Người bệnh không nên ăn mận 2 tuần trước khi phẫu thuật.





Your browser does not support HTML5 video.

6 loại nước uống giải nhiệt ngày hè

Theo Hà Ly/SKCĐ