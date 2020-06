`Sở Kiều truyện` bị gắn mác đạo nhái, tác giả phải bồi thường 164 triệu đồng và xin lỗi 10 ngày

Bộ phim Sở Kiều Truyện được rất nhiều mọt phim yêu mến, trở thành tác phẩm gây bão mùa hè năm 2017. Thậm chí, dù đã kết thúc được 3 năm, nhiều fan vẫn mòn mỏi chờ đợi bộ phim có thể sớm ra thêm phần 2.

Tuy nhiên mới đây, một tin dữ đã đến với các fan của Sở Kiều Truyện khi tiểu thuyết được chuyển thể thành phim đã bị gắn mác đạo nhái. Cụ thể, tiểu thuyết Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 của Tiêu Tương Đông Nhi bị kiện sao chép tác phẩm Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân của tác giả Tiêu Như Sắt.

Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim Sở Kiều Truyện đã bị gắn mác đạo nhái.

Sau phán quyết lần 1 xác định tác phẩm của Tiêu Tương Đông Nhi đã sao chép Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân. Đến phán quyết lần 2, kết quả vẫn như cũ và "mẹ đẻ" của Sở Kiều Truyện phải chịu hình phạt vì tội đạo nhái.

Theo đó, hình phạt dành cho Tiêu Tương Đông Nhi - tác giả Sở Kiều Truyện là phải bồi thường 50.000 NDT (gần 164 triệu đồng), đồng thời đăng Weibo xin lỗi tác giả Tiêu Như Sắt 10 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khẳng định hình phạt cho việc "đạo văn" của Tiêu Tương Đông Nhi dường như vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Bộ phim Sở Kiều Truyện trở thành tác phẩm gây bão mùa hè năm 2017.

Trước đó, dù được cho là đã sao chép Hộc Châu Phu Nhân của Tiêu Như Sắt nhưng Tiêu Tương Đông Nhi lại biện minh rằng, Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 còn sao chép chưa được... 1000 chữ, không thể cấu thành tội danh do số chữ còn ít. Đáp lại, phía thẩm phán cho hay: Chỉ cần có ý định sao chép thì tác giả gốc có quyền bảo vệ tác phẩm của mình.

Như vậy, sau nhiều năm kiện tụng, cuối cùng Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân đã giành chiến thắng trước Sở Kiều Truyện. Gần đây, Hộc Châu Phu Nhân đã chính thức khởi quay với sự tham gia của dàn diễn viên chính nổi tiếng gồm Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Từ Khai Sính...

Nhiều người lo sợ Hộc Châu Phu Nhân của Dương Mịch sẽ không hot như Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh.

Không ít người tỏ ra lo lắng vì dù Hộc Châu Phu Nhân thắng kiện nhưng phim chuyển thể từ tác phẩm này có thể không hot bằng Sở Kiều Truyện lên sóng năm 2017. Bên cạnh đó, không ít người bảo vệ cho phim mới của Dương Mịch, chỉ trích Sở Kiều Truyện là phim chuyển thể tự "đạo văn" nên không có gì đáng tự hào.

