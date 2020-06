Tác hại khi sử dụng điều hòa quá nhiều, đề phòng 8 căn bệnh này ghé thăm

Đừng tưởng ở trong phòng điều hòa cả ngày là mát là sướng. Các chuyên gia khuyên rằng, một ngày chỉ nên ở trong phòng điều hòa trung bình 2-3 tiếng. Nếu bật điều hòa qua đêm không nên để nhiệt độ quá thấp. Nếu sử dụng điều hòa quá nhiều, người khỏe mạnh cũng có nguy cơ mắc một số bệnh sau.

Bệnh về da



Ở trong điều hòa quá lâu khiến da bị mất nước, dẫn tới thô ráp, nứt nẻ. Đây là hiện tượng thường gặp ở nhân viên văn phòng ngồi điều hòa suốt 8 tiếng. Không chỉ da khô mà tóc cũng khô xơ theo vì bị điều hòa hút ẩm.



Da khô ráp kéo theo nhiều vấn đề khác như dễ bị kích ứng, mẩn ngứa, nổi mụn. Dù bạn có xịt khoáng hay dưỡng ẩm thường xuyên cũng không thể chống chọi với khả năng hút ẩm của điều hòa.



Bệnh lý đường hô hấp



Người có cơ địa Người có cơ địa Dị ứng , sức đề kháng yếu nằm trong phòng điều hòa rất dễ mắc bệnh về hô hấp. Cụ thể, viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm thanh quản... cấp hoặc mạn tính.



Nguyên nhân do điều hòa hút ẩm khiến mũi họng bị khô, khó chịu. Mặt khác, điều hòa làm phát tán các loại virus gây bệnh trong không khí, gây dị ứng đường hô hấp.



Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người làm việc trong phòng điều hòa có nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp gấp 2,5 lần so với người làm trong môi trường thông thoáng tự nhiên.



Người có tiền sử bệnh viêm xoang, Người có tiền sử bệnh viêm xoang, hen suyễn sử dụng điều hòa càng lâu càng nguy hiểm, khiến bệnh tái phát nặng hơn.



Đau đầu và bệnh lý về thần kinh



Bật điều hòa ở nhiệt độ thấp khiến cơ thể phải chống chọi với cái lạnh, không được hít thở không khí tự nhiên dễ dẫn tới làm việc quá sức, khó thở, không khí bí bách gây đau đầu, căng thẳng, mệt mỏi.



Các biểu hiện đau đầu mệt mỏi kéo dài được gọi tên bằng hội chứng suy nhược thần kinh. Người bệnh sống trong môi trường điều hòa thường xuyên căng thẳng, dễ cáu gắt, mất ngủ, hiệu suất làm việc giảm sút. Đây là các yếu tố tiền đề cho bệnh cao huyết áp, tim mạch, thiểu năng tuần hoàn não, nhồi máu cơ tim...

Các bệnh về mắt



Không chỉ ảnh hưởng đến da và tóc, người thường xuyên sử dụng điều hòa có nguy cơ mắc nhiều bệnh về mắt như viêm mí mắt và viêm màng kết. Nếu người sử dụng kính áp tròng cũng dễ mắc nhiều vấn đề khác do điều hòa.



Suy giảm sức đề kháng



Sinh hoạt trong phòng máy lạnh với nhiệt độ thấp chênh lệch lớn với nhiệt độ môi trường bên ngoài khiến cơ thể vượt quá sức chịu đựng. Nhiệt độ môi trường thay đổi liên tục làm sức đề kháng suy giảm. Đó là nguyên nhân vì sao nhiều người thường bị cảm lạnh, cảm cúm khi ngủ điều hòa.



Phát tán bệnh truyền nhiễm



Tiến sĩ Mark Mendell, nhà dịch tễ học của Bộ Y tế Công cộng California, Mỹ, cho biết hệ thống sưởi ấm hoặc làm lạnh ở máy điều hòa bảo trì kém có thể gây ô nhiễm, tạo điều kiện vi sinh vật phát triển.



Điều hòa nhiệt độ không được làm sạch thường xuyên nên bám bụi và nấm mốc. Do không có sự lưu thông với bầu không khí trong lành bên ngoài nên không khí quanh phòng chứa đặc bụi bẩn, nấm mốc và cả virus gây bệnh. Chính môi trường này làm phát tán mầm bệnh, nguy cơ lây truyền từ người này sang người khác trong phòng điều hòa.



Làm bệnh mạn tính trầm trọng hơn



Người có các bệnh mạn tính như huyết áp thấp và Người có các bệnh mạn tính như huyết áp thấp và viêm khớp có khả năng bị trầm trọng hơn nếu ngồi trong điều hòa quá lâu. Cơ thể thường xuyên bị lạnh khiến cơn đau tái phát và khó kiểm soát hơn.

