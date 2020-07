“Tắc kè hoa” Quỳnh Kool biến hóa đủ phong cách từ bánh bèo, sến rệt tới sexy, cá tính

Nguyễn Thị Quỳnh, thường biết tới với nghệ danh Quỳnh Kool , sinh năm 1995 và từng là sinh viên của Đại học Sân khấu điện ảnh tiếng tăm. Quỳnh được biết tới với danh hiệu hot girl sau khi xuất hiện trong nhiều sitcom hài đình đám như Kem xôi, Loa phường... Sự nghiệp của Quỳnh Kool lên như diều gặp gió khi liên tục góp mặt trong những bộ phim đình đám sản xuất bởi Đài truyền hình Việt Nam như Tuổi 16, Bản tình ca màu xanh, Lời ru mùa đông, Quỳnh búp bê, Nàng dâu order...

Quỳnh Kool và những lần bén duyên với phim giờ vàng cùng hàng loạt diễn viên gạo cội.

Gần đây, cô nàng gây chú ý khi liên tiếp góp mặt vào 2 bộ phim truyền hình đang lên sóng vào khung giờ vàng là "Đừng bắt em phải quên" và '' Nhà trọ Balanha''.

Mới đây nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm của thương hiệu YSL đúng chuẩn "bánh bèo vô địch".



Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quỳnh Kool còn thường xuyên xuất hiện với tư cách là một người mẫu ảnh, gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng và tham gia vô số sự kiện lớn nhỏ. Vốn sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt khả ái cùng thân hình cân đối gợi cảm, Quỳnh Kool có thể theo đuổi đủ phong cách mà kiểu nào cũng hợp lạ.

Hình ảnh nữ tính, khả ái của Quỳnh Kool.



Quỳnh Kool khi tham gia sự kiện luôn “đóng bộ” váy xòe, phồng, ôm sát đủ kiểu thướt tha, khả ái. Phong cách bánh bèo, sến rệt dường như sinh ra để dành cho Quỳnh Kool bởi vóc dáng yêu kiều trời sinh. Khi theo đuổi phong cách, Quỳnh Kool thể hiện bản thân đúng chuẩn một nữ diễn viên trưởng thành với lối diễn xuất ngày một xuất sắc theo năm tháng.

Hình ảnh trưởng thành của Quỳnh Kool khi lên sân khấu, đi sự kiện.



Trái ngược hoàn toàn khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, trong cuộc sống thường ngày, Quỳnh Kool lại thể hiện bản thân là một cô nàng sexy, cá tính, năng động.

Cũng có một Quỳnh Kool trendy, sexy đến thế.

Chăm diện áo hai dây bó, váy mini, crop top đủ dáng, Quỳnh Kool lúc này trông gần gũi, xinh đẹp như mọi cô gái 25 tuổi bình thường khác thay vì một nữ diễn viên nổi tiếng khó gần, sang chảnh.





Quỳnh Kool trông trẻ hẳn ra khi diện những bộ trang phục cá tính.

Những hình ảnh và phong cách thời trang của nữ diễn viên luôn nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên các nền tảng mạng xã hội đặc biệt là Instagram. Sexy như không hở bạo, lố, nữ tính, bánh bèo nhưng không “vô dụng” là những tiêu chí tránh xa thị phi mà Quỳnh Kool hướng tới.

Phong cách đa dạng giúp Quỳnh Kool ghi điểm trong mắt khán giả.

