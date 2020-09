Taeyeon của Girls 'Generation khoe dáng trong set đồ Louis Vuitton trăm triệu trên bìa tạp chí W

Trưởng nhóm SNSD Taeyeon dù đã hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc hơn 13 năm nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch khó cưỡng và độ hot không hề giảm sút theo năm tháng.

Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải các bức hình chụp cho W Korea. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton với tạp chí hàng đầu Hàn Quốc. Nhờ vóc dáng thon gọn cùng thần thái lôi cuốn, chủ nhân bản hit "Fine" thu hút người hâm mộ với trang phục mang phong cách thanh lịch, sang trọng đúng chất "cô nàng của công việc".





Nhưng nhờ thần thái ngút trời mà dù có diện đồ công sở đi chăng nữa Taeyeon cũng không ngại bị "dừ". Cô diện chân váy ngắn, áo ôm sát giúp tôn đường cong và đôi chân thon. Ngoài ra, thành viên nhóm SNSD không quên kết hợp phụ kiện túi xách sành điệu giúp tổng thể thêm phần thời thượng.

Taeyeon diện nguyên cây Louis Vuitton lên bìa tạp chí W.

Màn bóc giá trang phục của Taeyeon cho buổi chụp lần này cũng "sương sương" lên tới cả chục nghìn đô la Mỹ tương đương cả trăm triệu đồng tiền Việt. Trong hình, nữ ca sĩ mặc bodysuit ôm sát có giá 1.270 USD phối với chân váy ngắn 3.700 USD . Phụ kiện đi kèm không thể thiếu là túi xách cùng thương hiệu được bán với giá 2.700 USD . Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1989 còn chọn quần shorts họa tiết sọc caro 1.270 USD để tránh sự cố khi tạo dáng ngồi.

Giá của mỗi bộ đồ đều dao động từ vài nghìn tới chục nghìn USD.

Bên cạnh ảnh màu thì loạt ảnh đen trắng của Taeyeon cũng vô cùng thu hút khó có thể cưỡng lại. Thiết kế váy dáng xòe với phần đuôi màu đen bóng nổi bật, lên kệ với giá 4.950 USD . Ngoài ra, chiếc áo nữ ca sĩ diện trên hình được stylist khéo léo làm mới từ váy ôm sát dáng dài trị giá 5.350 USD . Sau 2 ngày đăng tải, bức hình nhận về hơn 800.000 lượt yêu thích cùng nhiều bình luận từ dân mạng. Đa số nhận xét đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về nhan sắc của cô dù đã sang tuổi 31.

Taeyeon đăng tải những tấm hình của buổi chụp cùng tạp chí W lên Instagram.

Không tập trung vào thiết kế kiểu tóc cầu kì hay make up "lồng lộn", nét đẹp mà thủ lĩnh SNSD toát ra hoàn toàn do thần thái được tôn lên bởi trang phục tới từ nhà mốt đình đám nước Pháp Louis Vuitton. Số báo tháng 10 của tạp chí W với sự xuất hiện của Taeyeon được dự kiến sẽ sold out trong một nốt nhạc.





Tuần trước, thành viên Girls 'Generation đã lên Instagram của cô ấy để tiết lộ những suy nghĩ chân thực của mình về tình trạng hiện tại của thế giới. Taeyeon than thở về việc nhiều dự án bị đình trệ khiến nữ ca sĩ mất việc và trở thành một "trạch nữ" chính hiệu.

Khi người hâm mộ bắt đầu lo lắng về việc nữ ca sĩ rơi vào tình trạng Trầm cảm do đại dịch Corona thì Taeyeon đã quay lại với những hình ảnh tích cực và thông điệp về việc tuy làm việc rất cực nhọc nhưng nữ ca sĩ tận hưởng điều này và mong fan hâm mộ hãy giữ gìn Sức Khỏe

