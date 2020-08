Sáng 1/8, Sở Y tế TP.HCM cho hay đơn vị đã quyết định tái kích hoạt BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ trước diễn biến dịch phức tạp. Kể từ khi tạm ngưng hoạt động vào đầu tháng 5/2020, khu điều trị tại Cần Giờ sẽ chính thức hoạt động trở lại từ 9h sáng ngày 1/8.





Với động thái này, BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ sẽ cùng tiếp nhận cách ly các bệnh nhân có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp , hoặc giống cảm cúm ) và có tiền sử đến Đà Nẵng (từ ngày 1/7/2020 trở lại đây) với BV Dã chiến Củ Chi. BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ có 500 giường, có thể giúp giảm tải áp lực đồng thời giảm rủi ro lây chéo tại các Bệnh viện đa khoa.





Sở Y tế sẽ giao BV quận Thủ Đức (hạng 1) điều động luân phiên bác sĩ, điều dưỡng tới công tác và phối hợp cùng BV Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ chuyên môn khi cần, ngoài ra còn có nhân của Trung tâm y tế Cần Giờ cũng tham gia chăm sóc bệnh nhân.





Tính đến sáng 1/8/2020, TP.HCM ghi nhận có 26.609 người từ Đà Nẵng trở về tới khai báo y tế. 16.473 người đã được xét nghiệm, 2.388 có kết quả âm tính, 3 mẫu dương tính là 3 ca nhiễm mới đã được công bố. Hiện nay 13 đơn vị tại TP.HCM được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 có thể xét nghiệm 8000 - 9000 mẫu/ngày.





Trong ngày 1/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 , trong đó có 5 ca người Quảng Nam, 7 ca còn là là người Đà Nẵng. Các ca nhiễm mới đều liên quan tới BV Đà Nẵng, là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân và những người có tiếp xúc gần với họ. Đáng chú ý, trong số 12 ca mắc mới có bệnh nhi nam 557 chỉ mới 2 tuổi, nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với BN509. Hiện Việt Nam có 558 ca bệnh với 373 người được điều trị khỏi.





Theo Linh Chi/SKCĐ