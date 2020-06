Your browser does not support HTML5 video.

Kinh hoàng 2 thanh niên vượt ẩu tông trực diện vào ô tô 7 chỗ trên cầu vượt Đại Cồ Việt 16:08 16/06/2020 Được biết, sự việc xảy ra trưa 16/6 trên cầu vượt qua nút giao Đại Cồ Việt - Bạch Mai hướng đi phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cú va chạm mạnh khiến một người bị gãy dập 2 chân, người còn lại bất tỉnh.