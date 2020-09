2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông đường thủy ở Vĩnh Long

Tin tức mới nhất ngày 2/9, VOV dẫn lại thông tin từ Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an huyện Long Hồ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên sông Cổ Chiên (thuộc ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ) khiến 2 người tử vong.

Chiếc mô tô của nạn nhân.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 1/9. Được biết, vào khoảng 17h30 phút ngày 1/9, 2 người điều khiển mô tô nước chạy trên sông Cổ Chiên - đoạn thuộc thủy phận ấp Bình Lương với tốc độ cao thì bất ngờ đâm vào tàu đang đậu cặp bến ở khu vực xã An Bình, huyện Long Hồ.



Cú tông quá mạnh đã khiến 2 nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, những người dân có mặt xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả hai đi bệnh viện, tuy nhiên 2 nạn nhân đã Cú tông quá mạnh đã khiến 2 nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, những người dân có mặt xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả hai đi bệnh viện, tuy nhiên 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.



Được biết, hai nạn nhân được xác định một nam, một nữ. Theo PLO, danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh CHN (26 tuổi) cùng chị VTTA (23 tuổi, cùng ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long).



Theo Công an huyện Long Hồ, chiếc mô tô nước này thuộc sở hữu của cá nhân. Hiện tại, Công an Long Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

