Ô tô CSGT va chạm với xe máy của người dân: 2 mẹ con người phụ nữ nguy kịch

Cơ quan chức năng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang làm rõ nguyên nhân vụ xe ô tô của CSGT va chạm với xe máy của của người dân khiến 2 mẹ con người phụ nữ nguy kịch.

Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 23/5/2020, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương ( Nghệ An ) vừa xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô của lực lượng CSGT và xe máy khiến 2 người nguy kịch.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông mới nhất ô tô CSGT va chạm với xe máy. Ảnh: ATGT

Theo thông tin ban đầu trên báo Giao Thông, vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thời điểm trên, xe ô tô của lực lượng CSGT huyện Thanh Chương đang lưu thông trên QL46, đến đoạn qua thị trấn Dùng thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe máy BKS 37E1- 468.24 do chị Thái Thị N. (SN 1987, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển chở theo con nhỏ.

Cú va chạm mạnh khiến mẹ con Nguyệt ngã xuống đường, bị thương nặng. Ngay sau đó 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ở Thanh Chương trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông hôm nay ở Bình Thuận. Ảnh: Công an TP.HCM

Cũng trong ngày 23/5 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh P.V.L. (SN 1985, ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Theo nguồn tin của báo Công an TP.HCM, vào lúc 6 giờ ngày 23/5, anh L. điều khiển xe máy BSK 86H8–6226 di chuyển trên đường Nguyễn Thông, theo hướng từ phường Phú Hài (TP Phan Thiết) đi phường Thanh Hải. Tại khu phố 1, phường Phú Hài, xe anh L. bất ngờ chạm với xe máy BKS 86C1-033.08 chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả là anh L. ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải BKS:51C-719.06 chạy chiều ngược lại lao tới cán trúng khiến anh L. tử vong tại chỗ.

Kiều Đỗ (t/h)