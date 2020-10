Tai nạn giao thông ngày 10/10: Xe con bị xe ben "nghiền nát", hai xe tải tông nhau lao xuống mương

Xe con "bẹp dúm" dưới bánh xe ben tử thần



Đến chiều 10/10, lực lượng chức năng TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai mới xử lý xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ben, xe tải và 1 ôtô 4 chỗ diễn ra từ từ sáng cùng ngày. Cụ thể một nam thanh niên lái ôtô 4 chỗ BKS tỉnh Bình Dương lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ ngã tư Vũng Tàu về vòng xoay cổng 11 (TP Biên Hòa). Theo thông tin cung cấp, khi đang chạy trên quốc lộ, ôtô của thanh niên bất ngờ bị 1 xe ben chở vật liệu BKS tỉnh Đồng Nai tông mạnh từ phía sau.

Hiện trường xe con mắc kẹt giữa xe tải và xe ben

Cú tông mạnh khiến xe con bị quay ngược đầu, cuốn vào gầm một xe tải đang dừng đậu khẩn cấp ở làn bên cạnh. Sau đó, xe ben tiếp tục càn nát hơn chục mét dải phân cách bê tông bên đường mới chịu dừng lại.

Xe con không may bị kẹp giữa xe tải và xe ben khiến phần đầu và đuôi xe bị biến dạng nặng, gần như hư hỏng toàn bộ. Tài xế cùng một phụ nữ trong xe may mắn thoát chết.

Ô tô tải đối đầu nhau đâm trực diện, 1 xe rơi xuống mương khiến tài xế tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 10/10, tại ngã tư tỉnh lộ 537 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành ( Nghệ An ). Người dân bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh nên ra kiểm tra thì thấy xe tải BKS 36C- 23086 rơi xuống kênh nước lật úp. Bên cạnh xe tải BKS 37C- 20107 đang đè lên 1 phần xe BKS 36C- 230.86, tài xế bị thương nhẹ.

Hiện trường 2 xe tải tông trực diện

Vụ tai nạn khiến tài xế ôtô tải 3 tấn dưới mương bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, dầu máy chảy tràn ra đường, lan can cầu và nhiều biển quảng cáo của người dân bị đâm gãy.

Xe máy bị xe tải đâm 1 người tử vong 1 người bị thương nặng

Sáng 10/10, tại Km 298+750 QL3, đoạn qua địa phận xã Cao Xuyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ va chạm giao thông kinh hoàng giữa xe máy và xe tải.

Theo thông tin, xe tải BKS 20C-176.73 do anh Trần Anh Đức (SN 1974, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đã đâm vào xe máy BKS 20H1-161.52 do anh Linh Văn Lý (SN 1981, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) chở theo vợ là chị Trương Thị Thành (SN 1978) chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải

Vụ va chạm khiến anh Linh Văn Lý tử vong tại chỗ, chị Trương Thị Thành bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ