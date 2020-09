Tai nạn giao thông trên cao tốc, tài xế và nam thanh niên tử vong ngay trong cabin

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22h đêm qua 19/9, một xe ô tô tải mang BKS 67C-077.52 đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về TP HCM. Khi đi đến đoạn Km29 thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì bất ngờ đâm trực diện vào phần đuôi xe mang BKS 47C-170.79, kéo theo rơ móc mang BKS 47R-003.87 đang ở làn đường số 1 cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Cú va chạm mạnh khiến cho phần đầu xe tải bị bẹp dúm và biến dạng. 2 nạn nhân được xác định là tài xế và nam thanh niên đã tử vong ngay trong cabin nên người dân phải dùng vật cứng để cạy phá đưa 2 thi thể ra ngoài.

Hiện đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân gây tai nạn

Your browser does not support HTML5 video.

Xe đầu kéo tông sập cabin thu phí cao tốc TP HCM Trung Lương lúc giữa trưa

Xem thêm: Tai nạn liên hoàn trên đường khiến thiếu nữ bị xe khách cán tử vong tại chỗ

Theo Phương Hoa/SKCĐ