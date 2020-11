'Siêu mô tô' BMW chạy với tốc độ 'bàn thờ' bất ngờ gây tai nạn khiến 3 người thương vong

Khoảng 21h15 phút ngày 18/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô BMW với một xe máy xảy ra trên đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên chiếc mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu BMW R1250 GS, (có giá hơn 600 triệu đồng), BKS 59A3 231.93, đang lưu thông trên đường theo hướng trung tâm thành phố Vinh đến sân bay Vinh với tốc độ rất nhanh.

Khi đi đến ngã tư giao với đường Mai Lão Bảng thì chiếc xe mô tô bất ngờ va chạm với một xe máy khác mang BKS 37B1 - 006.22 do một phụ nữ điều khiển đang rẽ sang đường để về nhà.

Cú va chạm quá mạnh khiến cho chiếc mô tô bị hất văng ra khoảng 100m, hai thanh niên bị ngã xuống đường và một trong hai người đã tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi xe máy và nam thanh niên còn lại bị thương nghiêm trọng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa các nạn nhân đến Bệnh viện . Tại hiện trường cả chiếc BMW và chiếc xe máy tay ga của người phụ nữ đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ từ xe văng tung tóe khắp nơi.





Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của thành phố Vinh đã có mặt ở hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng này.

Clip ghi lại vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa xe phân khối lớn và xe máy

Theo Thiên Bình/SKCĐ