Va chạm kinh hoàng giữa xe máy kẹp 4 với ô tô khiến 3 người bị thương nặng

Tin tức mới nhất ngày 10/10, báo CAND dẫn lại thông tin từ một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội ) sáng cùng ngày xác nhận, trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với ô tô và xe máy khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 10/10 tại Ngã 5 ô Chợ Dừa (Đống Đa). Vào thời điểm trên, chiếc ô tô Kia Morning màu trắng đã va chạm với một xe máy chở 4 người.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm mạnh đã khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, 3 người đi xe máy bị gãy chân và phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an địa bàn có mặt thông báo cho lực lượng Đội nghiệp vụ công an thụ lý giải quyết vụ việc.

Khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT quận Đống Đa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng rạng sáng ngày 10/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường tỉnh 537, nơi ngã tư giao nhau qua xã Đô Thành huyện Yên Thành (Nghệ An). Vào thời điểm trên, chiếc xe tải nhỏ mang BKS 36C – 230.86 đã bị xe tải BKS 37C – 20107 tông rơi xuống kênh nước. Hậu quả, tài xế xe tải bị thương nặng, sau đó tử vong.

Vụ tai nạn ở Nghệ An





Cách đây không lâu, khoảng 0h5p ngày 7/10 trên quốc lộ 1 (đoạn đi qua xã An Cư, Cái Bè, Tiền Giang), một xe khách do tài xế Huỳnh Văn Lón (39 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, chở theo 23 hành khách theo hướng đi từ Trung Lương đến Mỹ Thuận.



Khi đến xã An Cư, do tránh xe máy đi cùng chiều nên tài xế xe khách bất ngờ đánh tay lái tông thẳng vào dải phân cách ở giữa đường khiến xe bị lật. Cùng lúc đó, một xe ô tô tải do tài xế Trần Thành Nhân (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cầm lái chạy từ hướng ngược lại đã tông vào xe khách.

Vụ va chạm xe khách khiến 1 người tử vong và 19 người bị thương



Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng, hư hỏng nặng. Tổng tài sản thiệt hại của hai xe lên đến 250 triệu đồng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ