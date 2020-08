Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở quận Bình Tân, TP HCM: Nghi do nhóm cướp giật gây ra

Theo nguồn tin từ PLO, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều ngày 10/8. Khi đó, 4 nam thanh thiếu niên tuổi khoảng từ 16 đến 20, chở nhau trên 2 xe máy chạy với tốc độ cao trên đường Trần Văn Giàu, hướng đi từ quốc lộ 1 về đường An Dương Vương.

Nhóm bị đuổi chạy xe đến gần giao lộ Trần Văn Giàu (đường số 7, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thì lao thẳng vào dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, va đạp mạnh vào một ô tô 7 chỗ đang đi trên đường.

Vụ va chạm khiến nhóm này ngã ra đường đúng lúc nhóm truy đuổi xông đến hô cướp. Những người gần đó nghe thấy nên cũng xông ra khống chế nhóm 4 người. Trong lúc hỗn loạn, một số người trong nhóm này là tẩu thoát vào khu dân cư gần đó. 3 đối tượng khác bị người dân giữ lại ngay tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong nhóm này có 1 người bị thương và được người dân đưa đến Bệnh viện cấp cứi ngay sau đó. Hai người còn lại bị đưa lên trụ sở Công an phường để phục vụ công tác điuề tra.

Vụ va chạm liên hoàn khiến một đoạn đường bị tắc nghẽn, ùn tắc giao thông. Công an giao thông ở khu vực này phải tốn nhiều thời gian đến phân luồng, giảm tải ùn tắc.

Cơ quan điều tra quận Bình Tân phối hợp với Công an giao thông tổ tức điều tra , bước đầu xác định, vụ việc là do nhóm nói trên đã cướp giật tài sản, bỏ chạy và bị truy đuổi.

Công an quận Bình Tân đã vẫn đang lấy lời khai, điều tra và truy bắt những đối tượng liên quan.