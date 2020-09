Tai nạn liên hoàn trên đường khiến thiếu nữ bị xe khách cán tử vong tại chỗ

Theo lời kể của người dân, vào khoảng 16h40 phút ngày 19/9, trên QL1A theo hướng từ TP.HCM về miền Tây đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn thương tâm.

Nạn nhân là một cô gái trẻ điều khiển xe máy mang BS : 63B9-845.03, khi đi đến địa phận xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì bất ngờ va chạm với xe máy chưa rõ biển số do một người đàn ông điều khiển chở một người phụ nữ đang lưu thông cùng chiều trên đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Sau cú va chạm bất ngờ, cô gái ngã xuống đường và bị xe ô tô khách đưa đón công nhân mang BKS 63B-021.34 đang lưu thông cùng chiều cán qua làm thiếu nữ tử vong tại chỗ. Xe máy do người đàn ông kia điều khiển đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên hàng loạt các phương tiện đã bị ùn tắc kéo dài tận 2km. Sau khi nhận được tin báo, Đội Thanh niên tình nguyện Tiền Giang đã có mặt để phối hợp với Đội ngũ CSGT Công an huyện Châu Thanh cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Phương Hoa/SKCĐ