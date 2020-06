Cửa kính tòa nhà hành chính Đà Nẵng vỡ nát, 2 người bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất ngày 21/6, tờ Tổ Quốc dẫn lại thông tin từ Công an quận Hải Châu cùng ngày cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn vào khoảng 2h sáng cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 21/6 tại giao lộ đường Trần Phú – Lê Duẩn, khu vực gần tòa nhà Trung tâm hành chính Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 21/6 tại giao lộ đường Trần Phú – Lê Duẩn, khu vực gần tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cú va chạm khiến những viên đá văng thẳng vào bên trong tòa nhà, khiến một đoạn khoảng 30 m cửa kính vỡ nát.



Vào thời điểm trên, chiếc ô tô hiệu Kia Cerato biển số 92A 183.8x do tài xế Đinh Trí Viễn (26 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển lưu thông từ đường Trần Phú hướng ra Lê Duẩn.



Khi đến đoạn giao lộ, chiếc tô tô này bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 76-R2 9078 do 2 nam thanh niên điều khiển. Cú tông mạnh đột ngột khiến 2 thanh niên trên xe máy bị hất văng ra xa, ngã xuống đường bị thương nặng.



Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô mất lái tiếp tục lao hẳng vào khuôn viên toà nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng và chỉ dừng lại khi húc phải những viên đá tròn trang trí trước tòa nhà. Cú va chạm khiến những viên đá văng thẳng vào bên trong tòa nhà, khiến một đoạn khoảng 30 m cửa kính vỡ nát.

Chiếc xe gây tai nạn.



Theo PLO, tại hiện trường phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng, xe máy vỡ nát. Hai nam thanh niên đi xe máy bị trọng thương đã được người dân nhanh chóng đưa tới Theo PLO, tại hiện trường phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng, xe máy vỡ nát. Hai nam thanh niên đi xe máy bị trọng thương đã được người dân nhanh chóng đưa tới Bệnh viện



Cũng may, vụ Cũng may, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nên những người làm việc bên trong toà nhà không bị thương. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn kinh hoàng giữa ngã tư.

Xem thêm: Container lấn làn gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ