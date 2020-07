Tai nạn thảm khốc tại miền Nam Mali khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 21 người bị thương

Theo thông tin mới nhất của Bộ Giao thông vận tải tại Mali, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ nối liền giữa thị trấn Kangaba với thị trấn Bancoumana. Vụ va chạm xảy ra khi xe tải và xe khách đang lưu thông ngược chiều khiến ít nhất 22 người chết và 21 người bị thương. Những người bị thương đã được chuyển tới Bệnh viện thủ đô Bamako để kiểm tra và điều trị kịp thời.

Chiếc xe khách bị hư hại nghiêm trọng sau vụ va chạm với xe tải tại miền Nam Mali ngày 28/7/2020 vừa qua

Nguyên nhân gây tai nạn giao thông được xác định là do 2 tài xế này đã đi có hành vi điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép, lái ẩu và không tuân thủ các quy định vè an toàn giao thông đường bộ.

Các vụ tai nạn đường bộ tại Mali diễn ra ngày càng nhiều hơn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thế nhưng trong đó phải kể tới chất lượng đường xá kém cộng với ý thức tuân thủ luật giao thông đường bộ của các tài xế vẫn chưa cao.

Theo Phương Hoa/SKCĐ