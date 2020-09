Hiện trường thảm khốc: 7 xe máy đang dừng đèn đỏ bỗng bị xe đầu kéo lao tới húc văng ở Hải Phòng

Your browser does not support HTML5 video.

Người mẹ dũng cảm chống lại 2 tên bắt cóc giành lại con gái khiến chúng phải bỏ xe mà chạy

Người mẹ dũng cảm đã phản ứng rất nhanh và giải cứu thành công con gái của mình sau đó được sự hỗ trợ của người dân khiến 2 tên cướp phải bỏ xe tháo chạy khỏi hiện trường.